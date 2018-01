"Tenemos que conseguir estabilizar la actividad industrial del cine en Canarias"

Macaronesia Films ha participado en nueve películas de su constitución en mayo de 2016. Su principal objetivo es "el desarrollo de una actividad industrial rentable en Canarias alrededor del sector audiovisual, especialmente del cine. Buscamos que el audiovisual sea una nueva línea de diversificación económica y generación de empleo en nuestro archipiélago". En esta entrevista, el consejero delegado Jaime Romero hace balance del trabajo en 2017.

¿Cómo materializa Macaronesia Films ese principal objetivo?

Nuestra visión está focalizada al desarrollo industrial de un nuevo sector, un nuevo negocio y unas nuevas oportunidades de empleo y riqueza para Canarias. El mandato del consejo de administración siempre es invertir y reinvertir todo el beneficio que generamos en nueva actividad industrial, en nuevas oportunidades. Sabemos que en la medida en que seamos capaces de prestar servicios con proveedores y profesionales locales también seremos más competitivos, porque va a ser más económico rodar aquí y podrás traerte más producciones. Es un suma y sigue que está permitiendo desarrollar esta industria, que cada más personas se especialicen en esta profesión y que cada vez podamos cubrir más necesidades a un menos coste para las producciones de fuera y con un mayor impacto económico.

¿Qué ha sido lo más importante para la empresa en 2017?

Si 2016 se centró en los trabajos derivados de nuestra constitución como sociedad y abordar los primeros proyectos, 2017 ha venido marcado por el desarrollo industrial. Ha sido el año de nuestro primer Plan de Inversión, que se ha concretado en unos 190.000 euros con los cuales hemos adquirido diversos equipamientos y maquinaria.

¿En qué especialidades?

Nos hemos centrado en los departamentos de producción, maquillaje, vestuario, oficina de descanso y energía. Pronto nos dimos cuenta de que, si bien éramos capaces de traer rodajes a Canarias, a la hora de desarrollar la actividad industrial y logística las producciones en las que participábamos se veían obligadas a traer proveedores de fuera. Y estos cinco ámbitos eran los fundamentales.

¿En qué se han invertido esos 190.000 euros?

El audiovisual, al ser una industria móvil, precisa mucha versatilidad para adaptarse a distintas situaciones, ubicaciones y lugares. Así que primero adquieres camiones y todo tipo de vehículos que sirven de soporte y, sobre eso, construyes después el servicio.

¿Por ejemplo?

En vestuario ofrecemos desde lo más pequeño, alquilar una plancha, hasta un camión totalmente equipado con lavadoras, secadoras, sistemas de cambiado, oficina e instalación técnica interna. Igual con las demás especialidades.

¿Cuales serán los hitos del plan de inversión en 2018?

En este sector hace falta especializarse dando soluciones a muchos tipos de necesidades concretas. No es lo mismo rodar dentro de la caldera de Los Marteles que en el Gabinete Literario. Ha llegado el momento de dotarnos de algún vehículo de tamaño intermedio que nos permita atender mejor las soluciones que demandan las producciones medianas.

En 2016, Macaronesia participó en 3 largometrajes, Down a Dark Hall (Rodrigo Cortés), El faro de las orcas (Gerardo Olivares, 2016), y Contratiempo (Orio Paulo, 2016), los dos primeros filmados en Gran Canaria y Fuerteventura, respectivamente. Este año en cinco, tres en Gran Canaria, uno en Fuerteventura y uno en Tenerife. No dormirás (Gustavo Hernández), The Kill Team (Dan Krauss), S ol a cántaros (Dani de la Orden), Perdida (Alejandro Montiel) y Ajedrez para tres (Inés de León). Estas películas han traído a trabajar a las islas, entre otros, nombres como Uma Thurman, AnnaSophia Robb, Maribel Verdú, Joaquín Furriel, Natalia de Molina, Belén Rueda, Sara Sálamo, Amaia Salamanca, Leticia Dolera y Pedro Casablanc.

Además estamos colaborando parcialmente con la productora de animación Anima Kitchen para el desarrollo de la serie La familia Telerín, esta último a través de nuestra rama de soporte local en la gestión de los incentivos fiscales, tal y como el año pasado hicimos con Contratiempo.

Ya que la nombra, esa de la gestión de los incentivos fiscales es precisamente la rama en la cual Macaronesia Films ha sido la gran referencia en las Islas desde su constitución en mayo de 2016, aunque este último año hemos tenido noticias de otros llamados clubs de inversores , en este caso en Tenerife.

La apuesta clarísima por el sector audiovisual que está haciendo el Gobierno de España está vinculada a la gestión de incentivos fiscales. Hubo una modificación legal que los mejoró en 2015 y este año han vuelto a mejorarse. Han pasado de un 40 a un 45% sobre el primer millón invertido en el caso de las producciones nacionales y, en el caso de las internacionales, de un 35 a un 40%. Este modelo está provocando que muchas productoras quieran venir a rodar a Canarias y, también, está dando la oportunidad de participar en la producción de proyectos audiovisuales a los empresarios locales. Eso da pie a que nuevas empresas vean oportunidad de negocio. Macaronesia siempre se ha ofrecido como una empresa dispuesta a ayudar a empresas locales que quieran participar en el sector audiovisual.

¿Qué posibilidades de crecimiento estima que tiene el audiovisual en las Islas?

La modificación legal de 2015 provocó la apertura de dos líneas de actividad vinculada a los incentivos fiscales. Una para las producciones nacionales y otra para las internacionales. La segunda es muy nueva y ofrece un potencial de desarrollo enorme que, además, permite la materialización casi inmediata del incentivo fiscal, porque es Hacienda la que devuelve el dinero directamente a la productora y no a través de la generación de deducciones fiscales, como pasa en el modelo nacional. Así que las expectativas son muy favorables si se sigue reforzando este modelo.

Macaronesia no ha hecho uso aún del incentivo para películas internacionales. ¿Contemplan hacerlo en el futuro?

Estamos trabajando en generar un modelo específico para abordarlo. Esperamos empezar con él también en 2018. Las oportunidades que está ofreciendo el sector a día de hoy en todos los ámbitos son muy amplias, pero, a la vez, hay que hacer mucho trabajo para poder alcanzar las exigencias que conllevan.

En Macaronesia están integradas Nostromo Pictures, Satocan, German Suárez Investments (Grupo Astican), Contactel, Grupo Mur, Lopesan y Lanzateide (Grupo Montesano). ¿Cuál está siendo la valoración de los empresarios canarios de su participación en proyectos de cine?

Todos notan mucho el impacto de la actividad industrial en las producciones audiovisuales. Al final hay que tener en cuenta que cada proyecto que hemos traído ha generado un gasto de entre uno y cuatro millones que se materializa de manera directa en el territorio durante tres a cinco semanas. Lo diré de forma más gráfica: es como si construyéramos un edificio y lo tiráramos abajo beneficiándonos del coste de construirlo y sus ventas futuras, pero sin generar impacto sobre el territorio de manera permanente, pues tras unas semanas después de finalizado el rodaje ya no queda rastro de él.

Así que la valoración es positiva.

Sí, esa es la razón por la que mantenemos un plan de inversiones potente para 2018.

¿Cuántas contrataciones se han realizado para cada producción de 2017?

En torno a 80 personas. No hemos parado desde junio hasta diciembre, así que, en la medida en que hemos sido capaces de dar continuidad, hemos permitido estabilizar un importante número de personas que además lo ganan bien, porque en este sector se paga bastante bien.

Llama la atención que los rodajes de Macaronesia en 2017 hayan sido todos durante el segundo semestre del año. ¿Por qué ocurre?

Tras la experiencia adquirida con los primeros rodajes de 2016, focalizamos los primeros meses de 2017 en implementar nuestro plan de inversiones y tener la división de servicios a punto para ayudar en los proyectos. Por eso empezamos a rodar a partir de agosto. Para 2018 esperamos conseguir romper esa dinámica y que se puedan ver proyectos en el primer semestre del año.

¿Qué características tiene que tener una película para que Macaronesia participe en ella?

Somos coproductores, así que a la hora de implicarnos siempre procuramos seleccionar compañeros de viaje que compartan nuestra vocación industrial. Buscamos proyectos que se rueden la mayor parte posible en Canarias y también en los que Canarias tenga que ver en la historia. Lo hemos hecho en Perdida, donde Gran Canaria es parte de la historia, y en No dormirás, con la inclusión de los cuadros de Pepe Dámaso en la historia.

Promoviendo así el beneficio promocional que también da el cine.

Así es. Si incorporamos el mensaje de Canarias en las producciones generamos una publicidad para las Islas que se difunde a nivel internacional. Tanto Perdida como No dormirás son producciones hispanoamericanas que se estrenarán antes en Argentina que en España, No dormirás con fecha ya cerrada, el 8 de agosto de 2018.

¿Cuál ha sido el volumen de gasto en Canarias de las películas de 2017?

Más de ocho millones de euros. No es lo mismo una película en época actual, como Perdida, que propuestas más complejas como The Kill Team, que nos obligó a construir un poblado afgano en Fuerteventura.

¿Cuáles son las prioridades de Macaronesia para 2018?

Tenemos que conseguir estabilizar los puestos de trabajo y la actividad industrial en Canarias. En la medida en que los proyectos son intermitentes, se corre el riesgo de que los técnicos a los que has formado acaben en sectores más estables, perdiéndose el conocimiento. Queremos traer proyectos que duren más tiempo. Si conseguimos traer varias películas que duren entre seis y siete semanas de filmación, que es lo normal de un rodaje de largometraje en España, lograríamos estabilizar esos puestos de trabajo.

Este año arrancó con No dormirás , producción de Bowfinger y Tándem Films. Ya Cristina Zumárraga (Tándem Films) ha hablado en este periódico de su intención de rodar en la isla su película La Elvira , con Adriana Ugarte y Elvira Mínguez, íntegramente en Gran Canaria en 2018. Y meses más tarde de No dormirás , María Luisa Gutiérrez (Bowfinger) volvió a Canarias a rodar dos películas más.

El caso de la película de Cristina Zumárraga es un ejemplo de cómo van conformándose los proyectos. Ella viene, ve las posibilidades, lo que se demanda y busca el proyecto necesario para rodar aquí. En esa pelea estamos ahora.

El caso de María Luisa Gutiérrez, socia de Santiago Segura en Bowfinger, ha sido excepcional este año, con tres películas rodadas.

El ejemplo de María Luisa es el de una productora que queda tan satisfecha de su primera experiencia con nosotros que, a partir de ella, se plantea traer dos proyectos directos. Esto ha sido al final lo que nos han permitido dar a la producción esa estabilidad que necesitábamos. En el caso de No dormirás y Perdida, toda la parte española de esas películas se produjo en Canarias. Estamos encantados con Bowfinger, pero, al igual que ocurre con Tándem Films, tratamos también con otras productoras con las que hemos desarrollado proyectos y que quieren volver.

¿Cómo valora la actuación d e la administración pública canaria?

Lo primero que hay que destacar es que hay pocos sectores donde haya tantas administraciones alineadas para desarrollarlo, así que hay que poner en valor el esfuerzo que todas están poniendo. Lo vemos en el Gobierno de España con los incentivos fiscales, en el Gobierno de Canarias a través de las nuevas ayudas a la producción y en los Cabildos con el impulso a las Film Commissions. Por otro lado, cada vez más ayuntamientos están nombrando interlocutores que nos permiten resolver las trabas administrativas.

¿Destacaría la labor de alguna en 2017?

El apoyo recibido en Fuerteventura a través del Cabildo, lo mismo que en Gran Canaria y en Tenerife, han sido importantes. Pero me gustaría que se conociera la labor callada que realiza la Delegación del Gobierno en Canarias.

¿En qué sentido ayuda?

Cada proyecto supone un reto logístico que siempre requiere ayudas por su parte, a través de permisos de armas y otros especiales. Ahí la Delegación del Gobierno en Canarias ha jugado un papel que nos ha resuelto muchísimo. Un ejemplo fue cuando el barco que traía las armas para Ajedrez para tres se quedó sin salir un viernes en Cádiz por overbooking de la naviera. Y teníamos rodaje el lunes. La Delegación de Gobierno actuó rápido para enlazarnos con un proveedor de armas local y gestionar los permisos necesarios. De no haber sido así, hubiéramos tenido que parar una filmación que afectaba al trabajo de 120 personas.

Escriba su carta a los Reyes Magos al Gobierno de Canarias.

Teniendo unos cimientos sólidos y una visión política clara entre todas las administraciones de que este sector puede suponer una oportunidad económica para Canarias, es el momento de dar pasos que permitan anclar esa vocación industrial. Hay una modificación que se puede hacer en los requisitos para la calificación de Obra Audiovisual Canaria que supondría un espaldarazo, y es ampliar las dos semanas de rodaje mínimo actuales hasta tres o cuatro. Sería una herramienta que nos permitiría alargar al máximo los rodajes en las Islas.

¿Y no frenaría la llegada de producciones?

En ningún caso. El volumen de demanda es tan grande que puede que alguna producción se perdiera, pero tendríamos capacidad suficiente para suplirla con otras.

El bajo nivel de exigencia en la contratación de equipo técnico y artístico local en esta misma norma de calificación de Obra Audiovisual Canaria recibió críticas en su momento por una parte del sector local.

Para que técnicos canarios ocupen puestos de alta relevancia en las producciones necesitamos tener estabilidad en las producciones. Hace falta tener una industria, un personal que haya participado en muchos proyectos, para poder acceder a posiciones más altas en los distintos oficios. También hay que saber que el audiovisual es una industria sin patria, donde personal canario que ha participado en proyectos en las Islas, en la medida en que son conocidos por las productoras, los llaman para participar en producciones en otras partes de España e internacionalmente. Lo mismo ocurre con los profesionales de fuera. No se puede forzar la participación de técnicos en función de su lugar de nacimiento pues podría cercenar la capacidad artística de la producción. Es algo con lo que hay que tener mucho cuidado.

¿Más cosas en la carta a los Reyes para el Gobierno de Canarias?

Otra modificación interesante es que el Gobierno de Canarias pueda reconocer la nacionalidad española de las películas, competencia que por ejemplo tiene Cataluña. Es un requisito indispensable para la generación del incentivo fiscal y simplificaría el trámite.

¿Alguna petición para el Gobierno de España?

Que desarrolle un sistema de validación previo de la generación del incentivo fiscal, lo que ayudaría a hacer mucho más ordenado y atractivo el sistema. A día de hoy, no existe un interlocutor que compruebe que la documentación y los trámites que han llevado a cabo son los correctos. Lo podría crear el gobierno de España o buscar un interlocutor intermedio en Canarias.

¿Y a los cabildos?

Uno de los principales problemas con que nos encontramos para desarrollar un incentivo fiscal tan potente es la falta de productoras locales con vocación de desarrollar proyectos. Ahora mismo estamos condicionando mucho la actividad a que venga una productora de fuera y generemos con ella modelos de coproducción, cuando, tal y como funciona el incentivo fiscal, podríamos aprovecharlo con empresarios locales y ser nosotros los productores desde la génesis del propio proyecto. Es este sentido, el Gobierno de Canarias ha dado un paso importante con el restablecimiento del sistema de ayudas a la producción en 2017 y el Cabildo de Tenerife lleva dos convocatorias ya de este tipo de ayudas con un total de 600.000 euros. Sería importante que otros Cabildos se sumaran. Nos encontramos que gran parte de los recursos públicos de los Cabildos se están destinando a promoción exterior, cuando realmente lo que tenemos es carencia de tejido productivo local.

¿Cuántas películas traerá Macaronesia a Canarias en 2018?

Este año pensábamos participar en cuatro y al final han sido seis. Nuestro objetivo no es tanto crecer en número de películas como en semanas de rodaje en las Islas. Intentaremos participar en tres o cuatro películas, pero que se rueden, si no íntegramente, casi íntegramente en Canarias. Así el impacto en las Islas será mayor.