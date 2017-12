Reserve butaca para 2018

Habrá que ir reservando un asiento en el cine porque el 2018 llega cargado de películas que apuntan alto. El nuevo año supondrá el regreso de directores como Steven Spielberg, Wes Anderson, Lars Von Trier, Clint Eastwood, Xavier Dolan y Terry Gilliam, entre otros. Woody Allen acaba de estrenar en España su Wonder Wheel pero ya avanza que para el próximo año, fiel a su cita, seguirá en Nueva York con A rainy day in New York.

No obstante, 2017 se recordará, desgraciadamente, por un motivo ajeno a las salas de cine. La explosión de uno de los mayores escándalos en la historia de Hollywood: las acusaciones de acoso sexual contra nombres clave en la industria, desde el productor Harvey Weinstein al actor Kevin Spacey.

A pesar de ello, 2018 será el año en el que un director español dé vida a los dinosaurios más famosos de nuestro tiempo, los de Parque Jurásico, que regresan a la gran pantalla bajo la batuta de Juan Antonio Bayona. También llegará la sexta película de Misión Imposible y volverán los enredos y los robos con Ocean's Eight, donde las ladronas serán ellas.

La factoría Disney presentará Un giro en el tiempo, dirigida por Ava DuVernay, la primera directora negra que ha tenido la oportunidad de orquestar una superproducción de Hollywood, con guión de otra mujer: Jennifer Lee. Y la factoría Pixar resucita Los Increíbles 2 más de diez años después del estreno de la primera entrega.

En el panorama nacional, Ramón Salazar dirige La enfermedad del domingo, con Susi Sánchez y Bárbara Lennie como protagonistas, que se estrenará en marzo. Rodrigo Sorogoyen va a por su tercer largometraje con El Reino, donde vuelve a contar con Antonio de la Torre como protagonista tras Que Dios nos perdone.

Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín serán los protagonistas de Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Oscar. Y, tras varios intentos, Terry Gilliam estrenará su personal visión del Don Quijote cervantino, con localizaciones en Fuerteventura.