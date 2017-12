La Film Symphony Orchestra cierra su gira con un concierto en el Auditorio

Tras colgar el cartel de entradas agotadas en las principales capitales españolas, la Film Symphony Orchestra cierra su gira con un concierto en Tenerife, el próximo 26 de enero. Tras un largo recorrido por la geografía española, aterriza en el Auditorio de Tenerife adán Martín para ofrecer un concierto que incluirá algunas de las bandas sonoras más emblemáticas y demandadas por los fans, como Titanic, Tiburón, Rocky o La misión. Las entradas ya están a la venta desde 35 euros.

Como obertura estará la obra compuesta por Hans Zimmer para El Hombre de Acero, una de las más esperadas por los seguidores. La orquesta bajo la batuta de Constantino Martínez-Orts no deja pasar la oportunidad de interpretar en primicia la música de algunos de los grandes estrenos de este año, haciendo un pequeño guiño a Star Wars con un tema de la nueva entrega: Rogue One: A Story of Star Wars. La Film Symphony Orchestra también interpretará por primera vez en formato sinfónico una suite que recogerá los temas más característicos de la banda sonora ganadora del Oscar en 2017, La La Land.

Los más pequeños también tienen reservada su parte del programa y podrán revivir las aventuras de Peter Pan en Hook y dejarse llevar en globo como Carl y Russel escuchando la música de Up. Tombstone y Bailando con lobos harán las delicias de los más fanáticos del género western. Y tampoco podían faltar algunos de los hitos del cine clásico y por el la orquesta interpretará la emocionante Éxodo, con Pearl Harbour o con Casablanca.

De este modo, en tan solo un solo concierto se podrán escuchar algunas de las piezas musicales más aclamadas por la Academia de Cine estadounidense. Los organizadores prometen un programa de lujo para una gira de cine que promete emocionar, hacer bailar y hasta cantar al público.