"Quiero dotar de alma a mis películas"

En 2007, 28 semanas después, la película dirigida por el director tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo, se convirtió en un éxito en las salas de cine. En la cinta, el regidor realizaba un guiño a su niñez en Santa Cruz de Tenerife ya que la escena final estaba inspirada en la llegada que realizan los Reyes Magos en helicóptero al Estadio Heliodoro Rodríguez López cada 5 de enero. Fresnadillo reconoce ahora que, "aunque mi presente está en Estados unidos, creo que no debo perder el contacto con Europa y España y, por supuesto, con Canarias". Estas anécdotas y muchas otras las dio ayer a conocer el propio director durante un encuentro que tuvo lugar en la Sala MAC de la capital chicharrera.

Juan Carlos Fresnadillo defendió la practicidad en la formación de los trabajadores de la industria del cine. "Las grandes producciones contratan a técnicos formados en las escuelas más prestigiosas o que tienen una carrera excelente, y en ese sentido, los jóvenes canarios podrían competir siempre y cuando se les facilite el traslado desde las instituciones", destacó el director tinerfeño. "Yo me tiré a la piscina y lié a mi madre para que me pagara los estudios en Madrid. Y al igual que me ha pasado a mí, creo que también le puede estar pasando a muchos otros jóvenes de las Islas", aseguró y añadió que él disfrutó de una ayuda del Cabildo de Tenerife para viajar a Madrid, por lo que destacó la importancia de que se sigan potenciando este tipo de ayudas. A pesar de ello, sentenció que "estoy en contra del monopolio del cine español y del disparate que del sistema de subvenciones".

"La única manera de hacer buenas películas es salir de tu zona de confort, y por eso me fui de España", rememoró el director, quien reconoció que "hubo algo un poco suicida en saltar a América, pero creo que nací para estoy no tengo otra forma de concebir mi vida".

"Mi reto ha sido adaptarme al nuevo medio que ha surgido, que es la televisión", indicó el tinerfeño, quien añadió que "las series de televisión se han convertido en un lugar dorado donde se cuentan las mejores historias y, como contador de historias, creo que era necesario indagar ahí". Este despunte de los contenidos realizados para la televisión, en detrimento del cine, ha provocado que él, al igual que muchos otros directores, tengan que modificar su forma de trabajar. "Ahora le podemos dar mucha más importancia a los personajes porque son los que más empatía y conexión generan por parte del público", afirmó Fresnadillo, y sentenció que "no creo que la gente se enganche a las series sino que se engancha a sus personajes".

"En las series tienes la oportunidad maravillosa de desarrollar un personaje durante horas y mostrar su alma en toda su amplitud" afirmó el director, quien reconoció que, a lo largo de su carrera, a él le gustaría haber desarrollado todos sus personajes con esta nueva perspectiva. Añadió que "esa experiencia televisiva me ha dotado de una nueva sensibilidad para mis próximos proyectos". Destacó la necesidad de "dotar de alma" a cada uno de sus trabajos, lo que se ha convertido en su objetivo desde que entró en la industria americana.

Incidió también en lo positivo que sería que las dos grandes industrias cinematográficas, la estadounidense y la europea, bebieran la una de la otra. En este sentido, destacó las grandes superproducciones estadounidenses a Canarias y explicó que "su llegada puede hacer que toda una generación de profesionales y de empresas relacionadas puedan estar en movimiento y generen negocio". "Aunque soy optimista en ese sentido, también creo que hay que seguir trabajando porque hay competidores muy potentes fuera", sentenció.

Así, destacó la necesidad de dar forma a "nuevas infraestructuras en las Islas porque hay que facilitar el trabajo de las superproducciones que vienen, y en ese sentido tenemos que contar con una potente parte técnica". Además, insistió en la necesidad de que exista una generación de canarios bien formados y que pueda hacer frente al reto de ser contratados por las grandes películas. Por último, indicó también la necesidad de seguir trabajando en la promoción de Canarias en el extranjero: "Es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, pero hay que seguir porque los productores en Hollywood no terminan de ubicar a Canarias en el mapa de las grandes producciones".

Foto para hacer cine

Cuando tenía 16 años, Juan CArlos Fresnadillo vio un ciclo de cine de Alfred Hitchcock y, para él, "fue una revelación". Fue entonces cuando decidió que quería ser director de cine y contar historias "se convirtió en una obsesión", afirmó. Sin embargo, comenzó a contar historias a través de imágenes con 17 años, con su cámara fotográfica. A pesar de que hasta los 20 años estuvo haciendo muchas fotografías, cuando llegó a la veintena abandonó un poco esta afición y fue hace cinco años cuando ha vuelto a sus orígenes. "Me sirve de inspiración indirecta porque mis películas no nacen de esas fotos directamente pero sí me sirven para estar en contacto con atmósferas, con personajes y con ambientes que me interesan y eso me estimula y me inspira", sentencia.