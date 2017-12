El Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera celebra su tercera jornada

La XVI edición del Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera llega al meridiano de su programación, que está teniendo lugar en diversos espacios de la ciudad de Santa Cruz desde el martes y hasta el sábado. Tras una exitosa apertura con un Campeonato de Danzas Urbanas, desarrollado en el Intercambiador de Titsa de Santa Cruz de Tenerife y un programa de diversidad en el Teatro Guimerá durante la primera jornada, y con una programación en espacios museísticos de la ciudad durante la segunda jornada, hoy le toca el turno a espacios de la zona del Soho de la capital chicharrera.

Así, hoy, como viene siendo tradicional se realizará un recorrido por las proximidades del Teatro Victoria. El programa dará comienzo a las 17:00 horas en el Círculo de Bellas Artes, donde se ofrecerá una conferencia pedagógica de danzas urbanas, de la mano de Guille Vidal-Ribas y Javi Casado. Los dos son bailarines de danzas urbanas y licenciados en Historia del Arte y Humanidades, respectivamente. La actividad llevará por título Transmissions: Conferecia ilustrada sobre Danzas Urbanas. La entrada es libre hasta completar aforo.

A continuación, a las 19:00 horas, en la plaza Ireneo González, la Plataforma de Creación Aula3 presentan la pieza Fuera de juego. Cerca de la plaza, en el escaparate de la tienda The Concept Boutique & Coffee, la bailarina de danza oriental Estela Zareen presentará la pieza Confluencia.Tango Oriental, a las 19:30 horas. Además, a las 20:00 horas, la acción se trasladará al parque García Sanabria, donde se podrá disfrutar de dos piezas, una con Natalia Medina Compañía de Danza, que presentará la pieza Ni contigo ni sin ti, y la segunda con Danny Afons, que presentará Ojalata. Para cerrar la noche, el festival llega hasta el Teatro Victoria, a las 21:00 horas, donde se presentará diversas piezas. La compañía residente del Centro Coreográfico de La Gomera presentará Should they may be; Maite Hernández participará con el solo Not for sale; , Leandro González también estará con la pieza en solitario ContraVictoria; y para cerrar la noche, Laura Marreo y Daniel Morales, intervendrán con el dúo Delicadeza.

Ayer se celebró la segunda jornada de este festival, que tomó el TEA, así como el Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH), donde tuvieron lugar dos representaciones artísticas. En primer lugar le toco el turno a la pieza Más o menos inquietos, de la compañía Daniel Abreu. A continuación, Vane Lunática representó Extraña. Todo es cuestión de acepción.

Tras estas tres jornadas, aún quedan otras tantas que tendrán lugar en diversos espacios de Santa Cruz de Tenerife, tales como la plaza Isla de la Madera, TEA, la calle Santiago y espacios como el Museo de la Naturaleza y el Hombre, la plaza Ireneo González, el Equipo Para, Solar. Acción Cultural, el parque García Sanabria,y el Círculo de Bellas Artes que se une este año. Y, como siempre, acompañadas de las actuaciones en la sala del Teatro Victoria.