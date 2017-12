La Banda de Música de Breña Baja y la Coral Awara ofrecen un concierto

La Banda Municipal de Música de Breña Baja y la Coral Awara de Los Llanos de Aridane celebra hoy, a partir de las 20:30 horas, el Encuentro Musical Navideño en la Plaza de Las Madres de San José, en el marco del programa navideño de Breña Baja. El repertorio de la banda esta basado en temas como: Ode an die Freude, Vois Sur Ton Chemin, The Florence Fayre, Never on Sunday, Game of Thronos, Beat it, Feliz Navidad, Navidad en Paz y Christmas on the Rock. Además, participará el Aula de Música de Breña Baja.

Para esta ocasión, la Coral Awaratambién estará presente con sonidos navideños de diferentes épocas y latitudes. A la dificultad de su canto a capella, la espectacularidad de sus coreografías y la frescura de sus voces, la Coral Awara une la riqueza de un repertorio navideño fascinante. Así, mostrarán la majestuosidad del Renacimiento y la complejidad de la música actual a través de los diferentes continentes.

Además, su participación en el Encuentro Musical Navideño de Breña Baja estará repleta de sorpresas. Y es que la coral se une una vez más a este concierto para ofrecer al público Mucho más que Música.