TEA acoge una muestra pública del taller dirigido por la bailarina Masu Fajardo

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, ofrece hoy a partir de las 20:00 horas una muestra pública del taller de cocreación Hechos de movimiento, dirigido por la creadora, bailarina y coreógrafa Masu Fajardo (Tenerife, 1978). Esta propuesta, resultado del laboratorio de acción impartido por la artista tinerfeña en este espacio en el contexto de LABac-Laboratorio de Acción, cuenta con la participación de Gabriela Alonzo, Víctor Carballeira Hernández, Dani Curbelo y Adán Hernández. La entrada a esta muestra, que tendrá lugar en el Espacio Puente de TEA, es libre hasta completar el aforo.

El objetivo del proyecto es la búsqueda de un lugar común a través de diferentes cuerpos. Los participantes en el este taller trabajan a partir de lo que normalmente no se ve como los apuntes mal escritos, los esbozos de ideas las coreografías que nunca fueron o los temas que no se utilizaron. Hecho de movimiento da valor a ese gesto de atrevernos a no saber exactamente hacia donde vamos pero si como vamos. Hechos de movimiento es un trabajo que se estructura en diferentes fases. La primera parte es la que se lleva a cabo actualmente y es la que clausurará con la puesta en escena de hoy. Mientras que la segunda parte se desarrollará del 8 a 26 de enero. Como resultado de esta segunda parte se presentará un fanzine y una acción el día 26 de enero a las 20:00 horas también en el Espacio Puente.

Masu Fajardo estudió danza clásica y contemporánea en Canarias.