Paloma San Basilio se retirará de los musicales después de 'Sunset Boulevard'

La cantante y actriz Paloma San Basilio anunció ayer durante la presentación del musical Sunset Boulevard que el de Norma Desmond será su último papel en el género. "Este será el último trabajo en un musical. Después de Evita y de Elisa Doolittle en My Fair Lady este papel ha sido una sorpresa. Estoy absolutamente feliz de terminar este ciclo profesional con este bombón", explicó la artista.

San Basilio acudió ayer a la presentación del musical producido por Auditorio de Tenerife ante los medios de comunicación. El acto tuvo lugar en el santacrucero Hotel Mencey y la artista estuvo acompañado por el director, Jaime Azpilicueta, y el director musical, Julio Awad. Además, estuvieron presentes el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el director insular de Cultura, José Luis Rivero; el vicepresidente económico del Cabildo, Efraín Medina y el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello.

El espectáculo, un clásico original de Billy Wilder que se estrenará por vez primera en castellano, se estrenará el próximo día 27. Habrá ocho funciones hasta el 4 de enero para las que se han puesto ya a la venta 12.000 entradas.

Todos somos Norma. La artista tuvo unas palabras muy cariñosas para Azpilicueta. "Hace quince años que él me dijo que esta función la teníamos que hacer juntos", explicó. Además, le reconoció el valor de haberle descubierto esta faceta profesional. "Me abrió una puerta nueva y me dio la posibilidad de redescubrirme. Solo había hecho un poco de teatro en la universidad y de pronto descubrí que lo que realmente me gusta es cantar y actuar", indicó.

Sobre su trabajo en el musical, destacó la riqueza del personaje. "Es maravilloso porque me permite explorar todos los registros. Norma Desmond es un ser humano solitario que no ha perdido ese punto de niña", dijo. Reconoció asimismo que le ha resultado fácil "encarar" los sentimientos de Desmond desde su propia perspectiva. "Todos tenemos algo de Norma Desmond y el que no lo tenga está muerto", sentenció.

Azpilicueta. Jaime Azpilicueta, por su parte, reconoció la labor que está realizando el equipo técnico y artístico. "Da gusto trabajar en el Auditorio, aquí es todo cordialidad", destacó. Azpilicueta habló del potencial del vestuario de la obra, a cargo de Leo Martínez. "No es fácil vestir a una vieja estrella del cine mudo. Es una mezcla de estilos y modelos que nadie excepto ella llevaría", explicó. "Este es un gran trabajo que sale al patio de butacas, como una explosión", sentenció.

Julio Awad.El director musical de Sunset Boulevard valoró el talento que ha encontrado entre el personal tinerfeño y también agradeció el "esfuerzo" que se hace desde las instituciones de la Isla "por apoyar a la cultura". "No sé si hay algo más grande que este espectáculo. Paloma está increibe y no tengo palabras para describirlo. A Jaime, además, tengo que agradecerle que me esté enseñando tanto", concluyó.

Entradas y detalles. Rivero aseguró que la venta de entradas para el musical avanza "a buen ritmo" y explicó además que algunas de las funciones están "casi llenas". Ademas, ofreció algunos datos de carácter técnico. Por ejemplo, el equipo de Sunset Boulevard está integrado por 107 personas, de las que 89 son canarias. Treinta actores-cantantes se subirán al escenario, acompañados de 17 músicos. El equipo lo completan 15 creativos y 45 personas con labores técnicas y artísticas.

El musical está ambientado en la ciudad de Los Ángeles entre 1949 y 1950. Norma Desmond es una antigua estrella del cine mudo de Hollywood que vive en su mansión olvidada por todos, alejada de la realidad y con la única compañía de su fiel criado Max.