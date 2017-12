Visita a los ensayos de 'Sunset Boulevard'

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, realizó una visita a la compañía que ensaya en estos días Sunset Boulevard en el Auditorio de Tenerife. Asistió al ensayo de uno de los números de la función, el fin de año, y situado en primera fila en la sala, pudo comprobar la calidad del espectáculo que se está preparando. "No tengo duda de que será un éxito. He hablado con Paloma San Basilio y me ha confirmado que este musical no solo supera en calidad a muchos de los que se han representado en toda España, sino que está a la altura de muchos de los de fuera del país", comentó.