18 películas optan al premio al Mejor Documental de MiradasDoc

MiradasDoc, el Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, ha seleccionado 18 películas para participar en su sección oficial dentro del concurso al mejor documental nacional de su duodécima edición, mientras para obtener el premio al mejor documental canario fueron escogidas ocho películas. Los documentales se exhibirán en el Auditorio del municipio del sur de Tenerife a lo largo de la semana del 26 de enero al 3 de febrero de 2018, en que se celebra MiradasDoc.

Las películas seleccionadas son Aliens (23' / 2017), de Luis López Carrasco; A t The Other Side Of Technology (29' / 2016), de José Prieto y Leonardo Llamas; Caballo de viento, (91' / / 2017) de Moisés Salama; Casa de nadie (71' / 2017), de Ingrid Guardiola; Desde que bailas (71' / 2016), de Beatriz Osorno y Álvaro Torrelli; Dies de festa (28' / 2017), de Clara Martínez Malagelada; El mar nos mira de lejos (92' / 2017), de Manuel Muñoz Rivas; Escape (52' / 2017), de Vinicius Sassine, Mariana Paschoal, Julien Mérienne y Maria Chatzi; Euritan (20' / 2017), de Irati Gorostidi y Arantza Santesteban; Fifty Rupees Only (29' / 2016), de Nagore Eceiza; Judas (60' / 2017), de Raúl Capdevila, Juan Carrano, Raúl Egües, y Alejandra Vera; La comunión de la Nena (10' / 2017), de Juan Vicente Castillejo Navarro; La fiebre del oro (25' / 2017), de Raúl de la Fuente; Rio mouro (18' / 2017), de Cristina Rodríguez Cejas; Ronda de poniente (19' / 2017), de Sonia Pacios y Kepa Sojo; Soukeina, 4.400 días de noche (28' / 2017), de Laura Sipán; The Fourth Kingdom (15' / 2017), de Adán Aliaga y Alex Lora, y The Resurrection Club (25' / 2017), de Álvaro Corcuera y Guillermo Abril.

Las películas seleccionadas para participar en el concurso canario son 28 de agosto (7' / 2017), de Domingo J. González; Archipiélago fantasma (16' / 2017), de Dailo Barco; Desayuno con pastillas (10' / 2016), de Zac73dragon; El becerro pintado (9' / 2016), de David Pantaleón; El mar inmóvil (11' / 2017), de Macu Machín; Las postales de Roberto (86' / 2017), de Dailo Barco; Pozo negro (4' / 2017), de Miguel G. Morales, y Sub Terrae (7' / 2017), de Nayra Sanz Fuentes.