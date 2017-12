Las entradas para Scorpions, a la venta este lunes

Las entradas para el concierto que la banda alemana Scorpions ofrecerá en la capital grancanaria el 4 de julio de 2018 se ponen a la venta el próximo lunes 4 de diciembre, según informó la organziación de Gran Canaria Music Festival trae a la Isla. Será la primera vez en su historia que la veterana formación de hard rock actúe en la Islas, y será el único concierto que celebrarán en territorio canario, dentro de lo que probablemente sea su última gira europea. Las entradas se ponen a la venta el lunes, a las 10.00 horas, en el portal www.mastaquilla.com, pudiendo adquirirse a partir de los 54 euros.

Con más de 50 años de existencia, el grupo alemán fundado en Hannover en 1965 ofrecerá un concierto en el que, durante dos horas y media, hará palpitar al público con la interpretación de sus éxitos musicales.

El escenario que acogerá el concierto de Scorpions dentro de este festival que augura nuevas sorpresas musicales para este verano, será el Gran Canaria Arena que, con un aforo de 8.000 personas, tendrá una noche histórica con la presencia de Rudolf Schenker y Klaus Meine, dos de los miembros originales de Scorpions, junto el guitarra Matthias Jabs, el bajista Pavel Maciwoda, y el batería Mikkey Dee, habitual en la banda de Motorhead desde 1992. Con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Piezas mayores del repertorio de Scorpions no faltará en esta única fecha en Canarias, donde es previsible que suenen canciones como Winds of Change, Send my an Angel o Still Loving You, tres de sus baladas de cabecera, junto a temas más hard rock del tipo de Bad boys running wild o Rock you like a Hurricane.

La gira Crazy World Tour de Scorpions en 2018, que recupera el título de su undécimo ábum de estudio Crazy World (1990), llevará a los alemanes, tras su paso por la capital grancanaria y a falta de otras posibles fechas en territorio peninsular, hasta el Resurrection Fest Estrella Galicia 2018, que se celebra en Celeiro, en Lugo. Scorpions, uno de los cabezas de cartel junto a los estadounidenses Kiss, actúan el 13 de julio.

Return to Forever (2015) es último trabajo de estudio décimo octavo de Scorpions, que recoge temas aparcados en distintas épocas de la banda y material nuevo. Y en noviembre de 2017, lanzaron eldoble recopilatorio de baladas Born to Touch your Feelings-Best of Rock Ballads.