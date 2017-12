El corto croata 'They Just Come and Go' conquista al jurado de Tenerife Shorts

Fotograma de They Just Come ando Go

Fotograma de They Just Come ando Go

El cortometraje documental crotata They Just Come and Go ( Ellos vienen y van), de Boris Poljak, ganó este domingo la quinta edición del Festival Internacional de Cortometrajes (Tenerife Shorts).

La ceremonia de clausura donde se conoció el fallo del jurado tuvo lugar en TEA Tenerife Espacio de la Artes el pasado domingo con gran afluencia de un público que completó el aforo de la sala de proyecciones del principal espacio de arte de Santa Cruz de Tenerife. El jurado, compuesto en esta edición por Elena Moreno Martet, Macu Machín y Jukka-Pekka Laakso decidieron por unanimidad galardonar a este cortometraje porque "su propuesta visual, aparentemente sencilla, evoca un mundo en descomposición que nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestra sociedad actual". La cinta de Poljak, de 20 minutos de metraje, uno de los trece estrenos en España de la sección oficial, documenta el acontecer en una de la playa más popular de Split durante el verano, antes del amanecer, "una playa que se vuelve un lugar de encuentro para dos mundos opuestos. La intersección surreal de jóvenes cuya noche está acabando y viejos cuyo día está empezando, nos recuerda lo transitorio de la vida". La cinta croata, producida este mismo año, se impuso entre los veinticuatro cortometrajes que los programadores de Tenerife Shorts seleccionaron para esta edición. Cortos llegados de diecinueve países distintos entre los que se encontraban trece estrenos en España. Una selección, además, con una destacada participación femenina: trece realizaciones llevaban firma de mujer.

El Jurado también concedió Menciones Especiales a dos cortometrajes: The fall of Lenin (Ucrania) y Gros Chagrin (Francia-Bélgica). The Fall of Lenin (La caída de Lenin), de Svitlana Shymko, que también llegó a Tenerife Shorts como estreno en España, es un documental irónico sobre el adiós a los fantasmas de la URSS en Ucrania. Gros Chagrin llegó a Tenerife tras ganar la Mostra Internacional de Venezia.

El premio del público, a su vez, lo obtuvo el cortometraje franco-belga Kapitalistis, de Pablo Muñoz Gómez. Sin duda, la película más aplaudida por la audiencia donde el realizador belga de origen español construye una trama que gira en torno a la vida de Nikkos, un niño de cinco años que cree que Papá Noel es un capitalista porque "trae juguetes a los niños ricos y jerseys a los niños pobres". Su padre hará lo posible por comprarle el regalo de navidad que Nikkos desea.