La 'Uo2' de la experiencia

El grupo irlandés publicó esta semana 'Songsof Experience', continuación de Songs of Innocence (2014). El cuarteto, que actuará en Madrid en septiembre, ha completado un álbum diverso, luminoso y lleno de excelentes melodías pop. Tal vez, su mejor trabajo en mucho tiempo.

Algunos críticos ya consideran Songs of Experience el mejor álbum de U2 en el siglo XXI -tras publicar, en lo que va de centuria, How to Dismantle an Atomic Bomb, No Line on the Horizon y Songs of Innocence-. El tiempo lo dirá, pero estamos ante un disco que crece con las escuchas, que evita la sobreproducción de su antecesor y que demuestra que el talento de U2 no se ha extinguido.

Z 1. 'Love Is All We Have Left'

Es una osadía comenzar un álbum con un tema tan ambient. Un precedente comparable es The first time, de Zooropa (1993), bajo el influjo de Brian Eno, pero no era la apertura del álbum. La voz de Bono tiene autotune en una parte. "El amor es todo lo hemos dejado", dice el título. Lo que dejamos después de muertos. Como ha dicho Bono, lo que se recuerda de alguien que acaba de morir no es si ha llegado muy alto en el escalafón de su empresa, ni el dinero que ganaba, sino si era una buena persona, si trataba bien a su pareja, a sus hijos?

Z 2. 'Lights Of Home'

Tiene un ritmo poco convencional y oscila entre el hip hop (estrofa) y una melodía japonesa (estribillo). Primer solo de guitarra The Edge, con slide y, como siempre, bastante minimalista. La letra parece un homenaje a la familia de Bono. El puente, con un coro, retoma frases de Iris (Hold me close), del anterior álbum: "Free yourself to be yourself. If only you could see yourself".

Z 3. 'You're The Best Thing About Me'

Como casi siempre ocurre con U2, el primer adelanto no es la mejor canción del disco. Pero hay que reconocer que tiene mucho gancho como single para las radios. Conecta con el espíritu más vitalista de la última etapa de Coldplay. Bono siempre ha dicho que su mujer, Ali, es lo mejor de él. De eso versa la letra.

Z 4. 'Get Out Of Your Own Way'

Otra de las canciones que se han conocido. Tremendamente pegadiza, gracias a un estribillo muy repetitivo. Termina con las irónicas antibienaventuranzas del rapero Kendrick Lamar, que devuelve la colaboración a la banda irlandesa -U2 aparece en XXX, del álbum Damn firmado por el californiano-.

Z 5. 'American Soul''

Recicla un riff de guitarra de Glastonbury -canción estrenada en directo en 2010 y que nunca terminaron en estudio, que se sepa- que ya usaron en Volcano ("you are rock and roll"). Bono juega con las palabras, "American soil" -"tierra americana"-, que es adonde quieren llegar los refugiados, y "American soul", -"alma americana"-. Insiste en una idea que Bono ha repetido muchas veces, que Estados Unidos es más que un territorio: es una idea, un sueño, el sueño de Martin Luther King y el que persiguen los dreamers ("soñadores"), jóvenes nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes, y a los que Trump ha puesto trabas para permanecer en suelo americano.

Z 6. 'Summer Of Love'

Una de las melodías más logradas del álbum, cuenta con la colaboración de Lady Gaga, aunque su presencia apenas se nota. Suena a verano y a California, donde vive The Edge. "He estado pensando en la Costa Oeste", canta Bono, "pero no la que todo el mundo conoce". Y es que, a pesar de su melodía alegre, la canción habla de Siria, de la devastada ciudad de Aleppo y de flores que crecen en el cráter que ha dejado una bomba.

Z 7. 'Red Flag Day'

La guitarra tiene un efecto de auto-wah similar al de Mysterious ways. Un tema pop que remite, en cierta manera, al álbum War (1983) o a los Clash de London calling, como ya hiciera This is where you can reach me now, del precedente Songs of innocence. De nuevo, la letra es mucho más grave que lo que sugiere la melodía: los migrantes que cruzan el Mediterráneo arriesgando sus vidas.

Z 8. 'The Showman (Little More Better'

La favorita de Noel Gallagher, que se ha deshecho en elogios sobre ella. Y se entiende, porque podría ser una canción de la época dorada del britpop -rama Blur- o del pop de los sesenta. Otra melodía tocada con guitarra acústica y otro estribillo irresistible.

Z 9. 'The Little Things That Give You Away''

U2 la tocó al final de muchos de sus conciertos de la gira del XXX aniversario de The Joshua Tree, incluido el de Barcelona. En el álbum no es el piano, sino la guitarra, la que lleva el peso de la melodía. Emoción in crescendo y la guitarra de The Edge desatada al final. Uno de los temas más redondos del álbum.

Z 10. 'Land lady'

El estribillo podría haberlo firmado Rufus Wainwright. Suena a los compositores clásicos de Broadway y uno se lo imagina cantado por el mismísimo Frank Sinatra. La letra parece ser otro homenaje a la mujer de Bono.

Z 11. 'The Blackout'

Otra de las que se han publicado hace semanas. El inicio recuerda a Zoo Station. Es uno de los cortes más pegadizos y rockeros del disco.

Z 12. 'Love IS Bigger Than Anything In It's Way'

Grandiosa, emocionante... Todo un himno de U2. Tal vez la mejor del disco y la que cerrará sus conciertos en 2018.

Z 13. '13 (There Is A Light)'

Recupera parte de la letra de Song for someone, de Songs of innocence". Una coda que sirve para conectar con el álbum anterior y completar el círculo de la bilogía de U2 sobre la inocencia y la experiencia.