El Festival Tenerife Shorts adelanta las Navidades a los niños de Canarias

El Festival Internacional de Cortometrajes (Tenerife Shorts) se adelanta a las fiestas navideñas y obsequiará a las niñas y niños de las Islas con una muestra de quince películas, compuesta por lo más actual del cortometraje internacional donde se incluye un estreno mundial y seis estrenos en España. La fiesta del cortometraje infantil se llama Family Shorts y es la gran apuesta del festival tinerfeño por los más pequeños de la familia. Podrá verse en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en único pase, el domingo 3 de diciembre, a las 17:00 horas, con motivo de la quinta edición del festival tinerfeño. Family Shorts viene precedida de un gran éxito de público y "por la calidad de los cortometrajes", señaló José Cabrera Betancort, director del festival.

La proyección, de casi 80 minutos, está compuesta por trece películas de animación y una de ficción, en total catorce películas procedentes de tres continentes. De Alemania llegan: Island (Isla), cortometraje estreno en España, codirigido por Max Mörtl y Robert Löbel (2017 / Animación / 2´ 30´´) además de Speechless (Sin habla), de Robin Polak (2016 / Ficción / 6´ 47´´). Rusia, a su vez, participa también con las cintas: The Cloud and the Whale (La nube y la ballena), de Alyona Tomilova (2016 / Animación / 3´ 34´´) y Kukuschka (Cuco), de Dina Velikovskaya (2016 / Animación / 8´ 45´´).

El cortometraje cubano El Cocodrilo (The Crocodile) elige Tenerife Shorts para hacer su estreno internacional, sólo se ha proyectado en La Habana, con motivo del Festival del Videoclip Cubano Lucas. Se trata de una pieza de animación de cuatro minutos y medio realizada conjuntamente por Tupac Pinilla, Ramiro Zardoya e Ivette Ávila. También son estrenos en España los cortometrajes KOYAA - Wild Sunbed (KOYAA - tumbona salvaje), de Kolja Saksida (2017 / Animación / 2´ 45´´ / Eslovenia); She´s got the blush (Ella se pone colorada), de Els Decaluwe (2016 / Animación / 5´ / Bélgica); además de Miriam by the Lake (Miriam junto al lago), de Riho Unt y Sergei Kibus (2017 / Animación / 5´ / Estonia). Suecia aporta un estreno en España: Moonwolves (Lobos lunares), de Nima Yousefi (2016 / Animación / 12´) y Suiza aporta The little Bird and the Caterpillar (El pajarito y la oruga), de Lena von Döhren (2017 / Animación / 4´ 30´´). La participación europea la completan la cintas Sabaku (Sabaku, el pájaro que busca un amigo, 2016 / Animación / 2´ / Holanda), de Marlies Van der Wel que ya participó en la pasada edición con Zeezucht y Mr Night Has a Day Off (El señor noche se toma un día libre), realizada por Ignas Meilunas (2016 / Animación / 2´ / Lituania).

Para completar esta muestra infantil, llegan de otros continentes los cortometrajes Caminho dos Gigantes (El camino de los gigantes), de Alois Di Leo (2016 / Animación / 12´ / Brasil); Crab Story (Historia de un cangrejo), de Tatiana Poliektova, Filippo Rivetti (2017 / Animación / 3´ 45´´ / Australia, Rusia) y Spring Jam (Concierto de primavera), de Ned Wenlock (2016 / Animación / 5´ 30´´ / Nueva Zelanda).