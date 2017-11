Rudy y Ruymán arremeten contra Ana Guerra, de OT, y Jadel, su pareja, la defiende

Los humoristas Rudy y Ruymán, que ya no trabajan juntos, han creado sendos vídeos en las redes sociales para arremeter contra Ana Guerra, la tinerfeña concursante de Operación Triunfo que ha levantado la polémica por decir durante un ensayo que considera "feo" su acento y que le gustaría "hablar castellano".



Ruymán Pérez ha elegido para este mensaje, grabado en una habitación, leer un listado de palabras canarias como 'baifo', 'chola', 'guagua', 'fisco' o 'fleje'. Termina la pieza asegurando que está orgulloso de su acento y mandando "pal carajo" a Ana Guerra.







Un tono más conciliador es el de Rudy Pérez, quien grabó su mensaje desde El Hierro y habla de las bondades del acento canario. "Es que me oigo y me pongo a mí mismo", exclama entre risas para terminar pidiendo apoyo para Ana Guerra porque "todos nos equivocamos".







A pesar de que el padre de la joven lagunera ha salido en su defensa asegurando que su hija se refería a "mejorar la dicción a la hora de cantar", son miles las personas que se han lanzado a criticar a Guerra e incluso insultarla por estas declaraciones. Pocos son los que piden respeto y tiempo para que la 'triunfita', que continúa en la Academia de Operación Triunfo totalmente ajena a la polémica, se defienda y explique a qué se refería exactamente.







Uno de los que se ha lanzado a defenderla es su actual pareja, el cantante tinerfeño Jadel. Este artista reconoce lo "desafortunado" del comentario de Guerra pero "pienso que la gravedad que se le está dando y los insultos y demás que están pululando no son justos". Con esta publicación en su cuenta de Instagram confirma los rumores del romance entre el ganador del programa de talentos de Antena 3 'El Número 1' en 2012 y la actual aspirante de OT, conocida en las redes como 'Ana War'.





Guerra es junto a la representación canaria en la Academia de, formato de Televisión Española que ha vuelto este año con el presentador Roberto Leal al frente.En la presente edición de OT, que apenas lleva un mes, ya ha dado, ya que LA OPINIÓN DE TENERIFE informaba el pasado martes de que el director musical de la Academia de Operación Triunfo 2017, Manu Guix, realizó un comentario durante una de las clases que no ha sentando nada bien a los isleños: En un ensayo con la concursante tinerfeña Ana Guerra habló sobre "la tendencia al horterismo de los canarios".