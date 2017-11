Barbara Hendricks homenajea la lucha de los esclavos en el Teatro Guimerá

El Cabildo de Tenerife presenta a través del Festival de Tenerife y en el marco del Festival Mar Abierto, el concierto de la estadounidense Barbara Hendricks que se celebrará el viernes, a partir de las 21:00 horas, en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. La inconfundible voz de esta soprano lírica e intérprete de jazz, realizará un recorrido musical por temas que van del blues al góspel, prestando especial atención a los espirituales que narran la lucha de esclavos por la libertad, el fin de la segregación racial en Estados Unidos de América o el movimiento por los derechos civiles inspirado por Rosa Parks y liderado por Martin Luther King.

El concierto de Hendricks forma parte del Festival Mar Abierto, que cumple 11 años con una programación muy diversa en la que han participado artistas como Montserrat Caballé, Pablo Milanés, María Dolores Pradera, Dulce Pontes, Luz Casal, Diego el Cigala, Macaco o Malú. Este festival ha ofrecido, este año, casi una veintena de conciertos que han superado las expectativas marcadas a tenor de la buena crítica recibida por el público y por los medios de comunicación. En este sentido, ha sido seleccionado por los Premios Fest, por segundo año consecutivo, para optar a cuatro galardones: Mejor Festival de Mediano Formato, Mejor Campaña de Comunicación, Mejor Directo Nacional y Mejor Medio de Comunicación.

Barbara Hendricks se une a este programa y actuará en el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña junto a Matthias Algotsson, al piano y órgano, y a Ulf Englud encargado de la guitarra y las luces. Hendricks está considerada como una de las principales voces de su generación, además de ser reconocida como activista en el ámbito de los derechos humanos. Desde 1987, colabora activamente con el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas como embajadora de Buena Voluntad visitando campos de refugiados por todo el planeta. En 1998 creó la Fundación Barbara Hendricks para la Paz y la Reconciliación, cuyo objetivo es la prevención de conflictos en el mundo y la búsqueda de la reconciliación donde el conflicto ya haya estallado. En 2001, a petición del Premio Nobel Kofi Annan, cantó en un concierto de gala para los Premios Nobel en Oslo, y en Mayo de 2002 con motivo de la independencia de Timor Oriental.

Hendricks es miembro de la Academia de Música de Suecia y ha recibido numerosos premios por su labor artística y humanitaria. En 1992 el Gobierno francés la nombró Commandeur des Arts et des Lettres y Chevalier de la Légion d'Honneur y desde el año 2000 es Doctora en Música de la Juilliard School of Music de Nueva York; también recibió ese año el Premio de las Artes de la Fundación Príncipe de Asturias por su defensa de los Derechos Humanos y por la contribución de su labor artística al Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 2001 recibió el Galardón del Club Internacional Lions para apoyar la labor de su fundación y en 2009 recibió el Premio Amigo de los Niños, otorgado por la Fundación Save the Children.