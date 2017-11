'Mis paisajes interiores', lo nuevo de Marwan, llega el viernes a La Laguna

Hace nada, dos meses apenas, Mis Paisajes Interiores (Sony Music Spain, 2017) -cuarto álbum de la carrera musical de Marwan- se posicionaba en el segundo puesto de los discos más vendidos en España. Tras meses de composición y un último mes de producción, el madrileño y su equipo hicieron que este trabajo viera la luz en septiembre de este año. La próxima semana, los días 24, 25 y 26, estará en Tenerife y en Gran Canaria acompañado por Alejandro Martínez al teclado. El 24 y 26 actuará en Tenerife. La primera de éstas colgó el cartel de "todo vendido" hace más de un mes. El 25 estará en la sala The Paper Club, en Gran Canaria. Para las actuaciones del 25 y el 26 las entradas están a la venta en Tomaticket y en la red de tiendas Carolina Boix.

Once piezas musicales y un libro de poemas (disco libro) es lo que alberga Mis Paisajes Interiores, donde Marwan vuelve a hacer magia combinando música y literatura. La producción ha corrido a cargo de Tato Latorre (quien produce también para Funambulista, Efecto Pasillo, Maldita Nerea, etc). Cómo puede Marwan escribir las cosas que escribe se pregunta mucha gente, muchísimos de sus seguidores, fieles a la nueva oleada de la denominada poesía de lo cotidiano en redes sociales. De lo que no hay duda es que sus poemas y su versión de micro poemas (lo de "micro poema" viene de los caracteres limitados que permite twitter) destinados a redes sociales y que se hacen virales día tras día, es lo que completa al músico y es lo que define el talento descomunal de un madrileño de 38 años que reconoce siempre en las entrevistas que "empecé en esto de la música en el género del heavy metal".

El primer single que ha salido de este cuarto disco es ¿Cómo hacer que vuelvas?, cuyo videoclip ha corrido de la mano de Daniel Etura, con quien Marwan ha trabajado anteriormente en otros vídeos como Un día de estos o Animales, de Apuntes sobre mi paso por el invierno (2014). Ahora trabaja en el videoclip de La vida cuesta.