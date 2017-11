El padre de Ana Guerra, de OT, responde: "No reniega de su canariedad, adora su tierra"

El padre de Ana Guerra, la alumna tinerfeña de Operación Triunfo, respondiendo al revuelo que han causado unas declaraciones de la joven en las que asegura que su acento canario es "feo" y que le gustaría "hablar castellano". Antonio Guerra reconoce lo desafortunado del comentario de su hija pero considera que se ha sacado de contexto. "Me gustaría decir en nombre de ella y mío propio, que no reniega de su canariedad, sino que hacía referencia a un desarrollo de su lengua en tono más castellanizado, para tenerlo preparado a la hora de posibles interpretaciones tanto musicales como teatrales; ella es muy Canaria y le debe a esta tierra todas las condiciones que tiene para haber llegado a culminar su sueño de ser cantante", explica Guerra padre.

Lo cierto es que las redes sociales se han cebado con la lagunera, por eso el progenitor explica que "ha sido posiblemente mal interpretado ya que en ningún caso quiso que tuvieran el significado que se le está dando". La cantante se encuentra en la Academia del programa de talewntos de la Televisión Española y desconoce por completo lo que está dando de sí su comentario. "Yo, en su nombre, pido disculpas a todas aquellas personas que pudieron sentirse ofendidas y les agradecería su benevolencia", insiste Guerra padre.

En declaraciones a este periódico, Guerra reconoce que la familia se encuentra angustiada por la polémica que se ha levantado en torno a su hija. "El viernes pasado vimos que una persona desde Gran Canaria publicaba un comentario sobre este vídeo y nosotros pensamos que quedaría en nada pero se ha desbordado y me he visto obligado a salir a defender a mi hija, ya que ella no puede hacerlo", comenta el padre, quien asegura que le pediría explicaciones a su hija si pudiera. "Le diría que se ha pasado, que cuente lo que ha ocurrido y que lo aclare porque se está malentendiendo".

El padre explica que "Ana se siente del mundo" y recuerda que ha formado parte de numerosos acontecimientos de la vida cultural tinerfeña, desde los musicales de Auditorio de Tenerife hasta el Carnaval de Santa Cruz. Guerra está seguro de que su hija simplemente se refería a una cuestión profesional para "mejorar la dicción, como cualquier locutor". Antonio Guerra no duda que este desagradable incidente "no le va a empañar la carrera".

Esta noche habrá una concentración en el Aguere Cultural de familiares, amigos y seguidores de Ana Guerra para ver la gala, que comenzará a las 21:30 horas en TVE.