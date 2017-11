La armada de Status Quo llega a Canarias

El grupo británico Status Quo actuará en mayo de 2018 en Canarias con una primera parada el 25 de mayo en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna y una segunda al día siguiente en el Gran Canaria Arena. Status Quo es una de las bandas más exitosas de la historia del pop en el Reino Unido con un número de ventas de discos que fluctúan entre los 118 y 120 millones de copias alrededor del mundo y tiene el privilegiado récord de haber conseguido el mayor número de entradas en las listas británicas, por encima de Elvis, Beatles o Rolling, posicionando en las mismas 67 sencillos y 40 álbumes durante cinco décadas consecutivas. Por este motivo se confirman las islas como una parte de la ruta de las grandes bandas internacionales.

El grupo que viene al Archipiélago estará liderado por Francis Rossi, cantante y guitarra solista, que es uno de los tres miembros fundadores del proyecto ya que fue él quien creó el grupo en 1962 junto al bajista Alan Lancaster y el batería John Coghlan, que ya no están en el proyecto. Le acompañarán el bajista John Edwards que se incorporó a la formación en 1986; el teclista y guitarrista Andy Bown que es miembro fijo desde el año 1976; y el batería León Cave, el más joven ya que sólo lleva cuatro años en el grupo. Se da la circunstancia de que su anterior guitarrista rítmico, Rick Parritt, falleció el año pasado justo después de la grabación de su último trabajo, Aquostic II: That's a Fact!, álbum que fue grabado con guitarras españolas y seguía una línea ya emprendida en 2014. Pero Status Quo, al que la mayor parte del público asocia con temas comerciales como In The Army Now o Whatever You Want, tiene una historia mucho más compleja e interesante con varios cambios estilísticos a medida que iban evolucionando. Precisamente, tras disolver varias formaciones, la primera grabación del grupo como tal fue el sencillo Pictures of Matchstick Men que logró el séptimo lugar en la lista de singles británicas y alcanzó el puesto 12 en los Estados Unidos.

La banda por entonces se movía entre el pop psicodélico cercano a los primeros Pink Floyd, algo que confirmarán discos como Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo, y el más experimental Spare parts. Sin embargo, con el cambio de década ya empieza su primer giro estilístico. Así, con su tercer trabajo, Piledriver, el grupo redefine su sonido que se moverá por el hard rock clásico con esencias blues. Fue éste su primer álbum en ingresar en las listas de éxitos del Reino Unido ya que alcanzó el puesto 5 solo días después de su publicación. Al año siguiente, Hello!, se convirtió en su primer disco en ser certificado con disco de oro por la British Phonographic Industry.

Durante esta década se confirma el alto nivel en discos como Quo, On the Level, Blue for you, Rockin' All Over the World, o If You Can't Stand the Heat. que sigue siendo la esencia de su carrera . Pero terminando la década el grupo publica Whatever You Want, donde el tema que daba nombre al álbum ya presagiaba otro cambio de rumbo. Y, efectivamente, durante los años 80 el grupo suavizó su sonido para acercarlo a una mayor audiencia como atestiguan discos como Just Supposin' , Never Too Late o In the Army Now- ,que se introduce totalmente por el mainstream. Pero en los noventa sorprenden con un Rock 'til You Drop que retornaba a clásico hard rock. El resto de la trayectoria incluye discos de covers y regresos al sonido de sus mejores tiempos.

La organización anunciará mañana viernes el precio de las entradas para el concierto, así como los puntos de venta.