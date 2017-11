Puede morir el ídolo pero nunca lo hará su leyenda

Hace 26 años murió el ídolo pero nació la leyenda. Y gracias a esto su voz, el recuerdo de Freddie Mercury, y su historia permanecen inalterables hasta el día de hoy. El pabellón Santiago Martín, en La Laguna, recibió anoche el nuevo espectáculo de Dios Salve a la Reina, considerada la mejor banda tributo a Queen del mundo que agotó sus entradas para el concierto de anoche a falta de tres días para la celebración del evento que se enmarca dentro del Festival Mar Abierto.

Por segunda vez consecutiva con su apuesta God Save the Queen y su espectáculo Don't stop me now, baten el récord de asistencia de un espectáculo musical en el pabellón lagunero. De esta forma, el público enloqueció con una nueva puesta en escena que incorporó realización a través de pantallas digitales y una escenografía que imitaba de forma idéntica los espectáculos de Mercury.

El show, de aproximadamente dos horas, no defraudó ni a los seguidores más incondicionales ni tampoco al público que los vio por primera vez. Sonaron temas como Tie Your Mother Down, I want It All, Another One Bites The Dust al comienzo de la noche pero tampoco faltaron las incondicionales I want to Break Free, We Are de Champions o We Will Rock You.

Pablo Padín, en el rol de Freddie Mercury, impresiona con su parecido vocal y físico, logrando lo que ningún otro tributo ha logrado crear: la magia de que aún Queen está vivo. Un evento definitivamente incomparable para los fanáticos de esta famosa banda y para los no fanáticos también. La banda argentina, natural de Rosario, desde sus inicios en 1988, viene homenajeando a Queen, abarcando todo su repertorio