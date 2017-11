Cierra el Teatro Timanfaya

El Teatro Timanfaya, de Puerto de la Cruz, cerrará sus puertas a partir del 1 de enero de 2018. Así lo acaba de confirmar la directora de la institucion, Mónica Lorenzo. La falta de recursos y la escasez de apoyos es el motivo de esta triste noticia para el mundo cultural tinerfeño. "He sucumbido al desaliento, la apatía, la desilusión y he vuelto a sobreponerme, porque pienso que todo se supera con compromiso. Pero la realidad no siempre sigue esos criterios", explica la responsable del recinto en una carta abierta.

"Los factores que me han abocado a tomar esta decisión son varios. El primero y principal es no producir los suficientes recursos económicos para hacer frente mensualmente a los gastos que suponen el mantenimiento del teatro. Este resultado produce una deuda que aumenta constantemente y que cada día que pasa es más difícil de asumir", apostilla.

Otra de las causas del cierre que lamenta la directora es la escasez de público. "Otro factor determinante en mi decisión está relacionado con una reciente dinámica de la sociedad actual que, inmersa en su universo virtual, ha cambiado sus hábitos y ha dejado de asistir regularmente a actos culturales", indicó Lorenzo.