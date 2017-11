Dios Salve a la Reina agota sus entradas en la Isla a tres días de su concierto

Dios Salve a la Reina, considerada la mejor banda tributo a Queen del mundo, ha vuelto a agotar entradas en Tenerife a falta de tres días para la celebración del concierto en Festival Mar Abierto, que incluye otro concierto el día anterior, mañana, en el Gran Canaria Arena del que ya se han vendido más de 4.000 entradas. Y es que los argentinos de Rosario tienen un idilio con el público canario que se consolida año a año debido a la calidad musical y al parecido que tienen con la banda original y que ha sido reconocido por la crítica mundial.

El pabellón Santiago Martín de La Laguna recibe el sábado el nuevo espectáculo de la banda: Don't stop me now, con otro sold out. Por otro lado, aún quedan entradas para el otro concierto que la banda argentina ofrecerá en las Islas, concretamente en Gran Canaria. Las entradas se encuentran a la venta en la web www.festivalmarabierto.com y en www.tomaticket.es, que incluye la venta en toda la red de tiendas Carolina Boix de Canarias. Es importante insistir en que estos son los únicos canales oficiales de venta de Festival Mar Abierto.

Este nuevo espectáculo de Dios Salve a la Reina está incluido en la undécima edición de Festival Mar Abierto, organizado por ArteValle Producciones, y ofrecerán un magnífico y exclusivo recorrido por la carrera de la icónica agrupación británica y de su famoso vocalista Freddie Mercury. Dios Salve a la Reina ha preparado un show prácticamente idéntico al que ofrecía la banda originaria tanto en la puesta en escena como en el desarrollo del mismo. Don´t stop me now es un show muy dinámico y con una potencia musical a destacar que hará las delicias de los miles de seguidores de Queen.

Hace 26 años murió el ídolo pero nació la leyenda. Y gracias a esto su voz, su recuerdo y su historia permanecen inalterables hasta el día de hoy. En este aniversario tan especial, el grupo nos presenta un show completamente renovado, con una puesta de iluminación y escenografía impresionante además de un set list que abarca toda la extensa carrera de Freddie Mercury con Queen y como solista. Pablo Padín, en el rol de Freddie Mercury, impresiona con su parecido vocal y físico, logrando lo que ningún otro tributo ha logrado crear durante dos horas, la magia de que aún Queen está vivo. Un evento definitivamente incomparable para los fanáticos de esta famosa banda y para los no fanáticos también.

La banda argentina, natural de Rosario, desde sus inicios en 1988, viene homenajeando a Queen, abarcando todo su repertorio.