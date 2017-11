La sobrina de Julia Roberts, en la nueva película de Adrián Guerra

La película Paradise Hills, dirigida por la española Alice Waddington, será la número 16 en la filmografía del productor grancanario Adrián Guerra, que hasta hoy tiene 11 largometrajes estrenados. Guerra, que finalizó recientemente el rodaje en Fuerteventura de The Kill Team (Dan Krauss), protagonizado por Alexander Skarsgard y Nat Wolff, tiene pendientes de estreno, además de esta, tres películas más.

Por un lado, Life Itself (Dan Fogelman), rodada en primavera y verano pasados en Nueva York y Sevilla y protagonizada por Olivia Wilde y Oscar Isaac en un reparto en el que también figuran Samuel L. Jackson, Annette Bening y Antonio Banderas. Por otro lado, dos películas parcialmente rodadas en Gran Canaria, The Titan (Lenart Ruff), protagonizada por Sam Worthington, y Down a Dark Hall, protagonizada por AnnaSophia Robb y con Uma Thurman como estrella destacada del reparto. El productor de Escaleritas espera poder rodar parte de Paradise Hills en las Islas Canarias.

Según informó recientemente la revista Variety, Paradise Hills, actualmente en fase de preproducción, estará protagonizada por dos jóvenes actrices emergentes de Hollywood, Emma Roberts y Danielle Macdonald. La primera es sobrina de la estrella Julia Roberts. Emma Roberts, de 26 años, comenzó su carrera en el cine con 10 años en Blow (Ted Demme, 2000), aunque su popularidad llegó con la serie para niños y adolescentes Una chica corriente (2004-2007). En 2007 logró su primer papel protagonista en cine en Acquamarine (Elizabeth Alle, 2006).

Paradise Hills se presenta como un film de ciencia ficción español con casting angloparlante. La historia se sitúa dentro de unos 50 años en un futuro distópico. Trata sobre una chica, Uma (Emma Roberts), que una mañana despierta en un exclusivo internado en una isla oceánica donde todas sus alumnas, chicas de clase alta enviadas por sus familias, salen transformadas en lo que su entorno quiere que sean, sin que nadie sepa cómo es posible. Está escrita por el director y guionista español Nacho Vigalondo y el novelista y guionista americano Brian DeLeeuw. La historia original es de las españolas Sofía Cuenca y Alice Waddington.

Waddington es una joven cineasta bilbaína de 27 años que con su cortometraje Disco Inferno (2015), homenaje en blanco y negro al maestro francés del terror Georges Franju, obtuvo numerosos reconocimientos. Entre ellos, la mejor dirección en el festival de cine fantástico de Austin y mejor cortometraje en el apartado Nuevas Visiones del festival Sitges. Paradise Hills obtuvo el segundo premio en el mercado del último festival de Austin, celebrado entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre pasados.

Si Nostromo Pictures, de Adrián Guerra y Nuria Valls, produce Paradise Hills con apoyo de Atresmedia, la compañía norteamericana Good Universe es la encargada de las ventas. Creada en 2012 por dos ex directivos de la compañía Lionsgate, Good Universe es responsable, entre otros, del título que obtuvo la Concha de Oro del pasado festival de San Sebastián, The Disaster Artist, dirigida y protagonizada por James Franco. Good Universe se encuentra actualmente con Paradise Hills en el American Film Market, que se celebra hasta el 8 de noviembre en Santa Mónica (California).

A sus 33 años, Adrián Guerra lleva rodados 15 largometrajes. Con 20, fundó la distribuidora Versus Entertainment. Con 25, estrenó con Nostromo Pictures su primera película, Buried ( Enterrado), nominada a 10 premios Goya. Su primera filmación en Gran Canaria fue Grand Piano (Eugenio Mira, 2013). Con esta película y con Inside (Miguel Ángel Cortés, 2016) ha inaugurado el festival de Sitges. Ha producido películas con actores de la talla de Robert de Niro, Sean Penn y Sigourney Weaver.

Su película Palmeras en la nieve (Fernando González Molina, 2015), primera sobre la descolonización española de Guinea Ecuatorial, rodada en parte en Gran Canaria, fue la segunda más taquillera de 2016. Ese año, el productor creó en la Isla Orca Pictures, empresa laboratorio para el desarrollo de efectos visuales de cine. En 2017 anunció el nacimiento de la productora de espectáculos teatrales Nostromo Live, con la cual ha estrenado Casi Normales en Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, en la que sigue representándose, y se trasladará próximamente a Bilbao y Madrid.