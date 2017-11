Acusan de violación al actor Ed Westwick

El escándalo de los abusos sexuales de Harvey Weinstein ha servido para que diferentes actrices y actores del mundo de Hollywood se atrevan a contar las agresions que han sufrido en algún momento de su carrera.



Ahora es la actriz Kristina Cohen quien saca a la luz un nuevo escándalo. La actriz estadounidense asegura haber sido violada por el actor Ed Westick, conocido por haber interpretado a Chuck Bass en la serie 'Gossip Girl'.



Cohen ha utilizado su muro de Facebook para explicar la presunta agresión, sucedida hace tres años. En la publicación, la actriz de 'Ladies like us' indica que, la "profusión de historias" de este tipo que estamos viviendo le han impulsado a compartir su experiencia.



La intérprete californiana recuerda la "época oscura" de su vida en la que se produjo la supuesta violación; su madre había fallecido solo unos meses atrás. "Enterré mi dolor y mi culpa", puntualiza, y añade que aún a día de hoy lidia con estos sentimientos.





El intérprete Ed Westwick / Facebook

"Escarbar y revivir esa noche se siente como una violación continua", prosigue Cohen en su publicación de Facebook. Al parecer, el actor de 'Gossip Girl', Ed Westick, la habría violado en lade su propia casa, donde ella se encontraba echando una siesta tras haber cenado con Westwick y su productor."Me desperté de pronto con Ed sobre mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era fuerte. Luché lo más fuerte que pude pero agarró mi cara con sus manos, me zarandeó y. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Él me agarró y me violó", relata en el post.Cohen continúa explicando cómo su productor le instó a que no dijera nada, porque los contactos del actor "irían y le destruirían" y le recomendó que "". Reconoce que durante un tiempo le creyó y no hizo nada al respecto. La actriz finaliza el post con el deseo de que su relato ayude a otras chicas a contar su historia.Westwicka la publicación y ha asegurado en su cuenta de Twitter que ni siquiera conoce a la actriz:"No conozco a esa mujer. Nunca he forzado a ninguna mujer de ninguna forma. Ciertamente nunca he cometido una violación", declara.