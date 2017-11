El cuarteto Klengel prescinde de la hija del excoordinador del Festival de Música

El Cuarteto Klengel, la formación contratada por Nino Díaz -excoordinador del Festival Internacional de Música de Canarias- para la próxima edición de la muestra después de incorporar a su hija -Judit Díaz-, ha prescindido de la joven violonchelista. La decisión del grupo fue comunicada este jueves al Gobierno de Canarias, después de que el Ejecutivo regional -a través de la consejería de Cultura- abriera una investigación para saber si el exresponsable del certamen presionó para incluir a su vástago en el conjunto y para calibrar su grado de participación en la inclusión del cuarteto en la programación del próximo del festival.

Jacek Lubliniecki, uno de los fundadores de la formación y líder de la misma, fue el encargado de comunicar a Canarias Cultura en Red que Judit Díz -hija del excoordinador del Festival de Música de Canarias- ya no formaba parte del grupo. En su lugar, después de todo el ruido generado al conocerse la relación familiar entre la violonchelo con el exresponsable de la muestra, el Cuarteto Klengel incorpora a uno de los músicos en plantilla de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).

Para justificar el cambio, desde la formación se advierte que Judit Díaz es aún estudiante -cursa en el Conservatorio de Maastricht (Países Bajos)-, mientras que su sustituto es un músico profesional. La sustitución permite al Cuarteto Klengel juntar a cuatro violonchelos de la OFGC que, como parte de un grupo de cámara, han ejercido juntos -extremo que nunca tuvo lugar con la hija de Nino Díaz-.

Este capítulo cierra una semana que ha vuelto a agitar la polémica alrededor del Festival de Música de Canarias y su último coordinador. La cronología de la trama aparece diáfana en la hemeroteca. El pasado martes, este periódico anunció que la muestra había contratado a un cuarteto -el Klengel- en el que figuraba la hija del excoordinador del certamen. En la misma información se apuntaba que la violonchelo se había incorporado al grupo poco antes de que se anunciara la programación del festival.

En la misma información, Nino Díaz -a preguntas de este periódico- aseguraba que no había participado en la contratación del Cuarteto Klengel para el cartel del 34º Festival de Música de Canarias. "No he tenido nada que ver con eso", afirmó el gestor cultural para después añadir que "antes de dejar ese proyecto cerré tres contratos firmados, el de las orquestas internacionales".

"Si hubiera seguido como coordinador del proyecto", prosiguió Nino Díaz, "esa formación no hubiera sido elegida para tocar". "Hacer eso o actuar de esa manera", deslizó, "no entra dentro de mis códigos morales. Es más, mientras dirigí el certamen no fue contratado ningún familiar mío ni nadie interpretó alguna de mis obras". "Eso no va conmigo", subrayó el excoordinador del certamen.

Requerido también por este periódico, Lubliniecki confirmó que "el cuarteto se ha formado para estos conciertos". "No tenemos trayectoria como cuarteto, pero sí tenemos experiencia en grupos de cámara", agregó antes de explicar que la agrupación arrancó "como dúo para luego pasar a ser un trío".

La biografía del propio grupo apuntala esa versión. El Dúo Romberg, integrado por Lubliniecki y Piroska Doughty, es la base sobre la que se levantó la actual formación, un conjunto que -según se detalló en la presentación del 34º Festival de Música de Canarias- ofrece un programa heterogéneo que va desde Bach o Couperin a Carlos Gardel o Scott Joplin. Fundado en 1996, en noviembre del año pasado incorporó a Dariusz Wasiota para pasar a ser el Trío Limmer y meses después sumó la hija de Nino Díaz para convertirse en el Cuarteto Klengel.

24 horas después de que esta información saliera a la luz, la opinión de tenerife reveló -tras acceder a documentación oficial- que Nino Díaz y Mariate Lorenzo -exconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias- rubricaron el 2 de enero un contrato en el que el gerente lanzaroteño asumía la responsabilidad de preparar el cartel del 34º Festival de Música de Canarias. Entre esos papeles aparecía la programación propuesta por el excoordinador, informe en el que figuraba el Cuarteto Klengel -del plan de Díaz sólo se modificaron solistas y se incluyó al grupo Ensemble Praeteritum.

Hoy, cuatro días después de que la mecha empezar a arder, Judit Díaz -la hija del excoordinador del Festival de Música de Canarias- está fuera de la ecuación.