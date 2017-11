'Oh my God!' llega a ZaladeTeatro

ZaladeTeatro continua con la programación con motivo de su aniversario. Por esta razón, hoy y mañana, a partir de las 20:30 horas, ofrecerá, de la mano de la compañía de Cantabria Viento Sur, la obra Oh my God!, con la que obtuvo un gran éxito en el pasado Festival Internacional de Noche de Verano en La Teatreria de Ábrego, en Santander. Las entradas se pueden adquirir en Tomaticket, Belt Complementos y Librería El Candil. ZaladeTeatro está ubicada en la carretera general de Las Mercedes, 119 en La Laguna.

Dirigida por Miguel Meca, Oh my God! es una comedia con un trasfondo agridulce que invita al espectador a reflexionar. Celia y Herminia son dos personajes aparentemente opuestos que, a lo largo de la obra, muestran que no son tan diferentes. Herminia es una mujer sola y sin amigos que de pequeña vivía en un piso once y tenía un hámster. Un día lo sacó al balcón y lo dejó caer junto a un paracaídas que nunca se llegó a abrir. Este hecho marcó para siempre su vida. Por su parte, Celia se escapó del internado en el que vivía a los 16 años y, desde entonces, no ha parado de entrar y salir en la vida de todo el mundo. La puesta en escena hará que estas dos mujeres se conozcan.

La compañía de teatro Viento Sur se creó en el año 2000 y nació de la ilusión de cinco mujeres (Marta López Dóriga, María Hoz Marga Sánchez, Luz López Dóriga y Sira Fernández) que estudiaron en el Palacio de Festivales de Santander. Las ganas de participar en distintos proyectos artísticos que permitieran expresar sus aptitudes dieron forma al grupo, cuya primera producción fue Desconocer Conocidos, en 2001, escrita por María Hoz con motivo del día de la mujer.

La compañía cántabra Viento sur siempre ha estado muy implicada, además, con los temas sociales y ha llegado a trabajar en un anuncio publicitario de la Dirección General de Trabajo para favorecer la difusión de valores y actitudes igualitarias, con el fin de llamar la atención de la sociedad sobre las aptitudes que impiden la plena integración de la mujer en el ámbito laboral.