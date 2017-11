Danza a Escena llega al Festival de Artes en Movimiento de Tenerife con tres obras

El circuito estatal Danza a Escena 2017, organizado por La Red Española de Teatros y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), vuelve con su programación al Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Tenerife, FAM 2017. Durante este semana, serán tres las propuestas que se puedan disfrutar en la Isla.

El Auditorio Guía de Isora acogerá mañana la representación de InTarsi, a partir de las 18:00 horas. Se trata de un montaje de la compañía de circo EIA galardonado con el MAX 2017 al Mejor espectáculo revelación. InTarsi, que también recibió el galardón especial que concede el jurado en los premios Zirkolika de Cataluña 2016, es un trabajo en el que se fusionan el humor, la ternura, la poesía, las artes circenses y la danza. En esta propuesta, los acróbatas Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini y Manel Rosés Moretó llevan a escena un universo habitado por fragmentos de vida, donde la soledad, la convivencia y compartir forman parte de un mismo viaje.

La formación Thomas Noone Dance también recalará mañana en el Auditorio Adán Martín de Tenerife con la adaptación coreográfica de Medea, el clásico de la literatura universal. La obra, que adapta el clásico inmortal del griego Eurípides, narra la historia de Medea, la hechicera fuerte y temida que ha traicionado a su país por amor a Jason. Cuando él decide dejarla para seguir un nuevo camino junto a Glauce, hija de Creon y rey de Corinto, Medea se siente traicionada por todos, abandonada y frágil y, por venganza, decide destruir todo lo que pertenece a Jason. Este drama clásico es una de las historias de traición más dramáticas jamás escritas, un texto que ahora Thomas Noone recrea en esta producción coreográfica. Medea es Thomas Noone Dance en su máxima expresión, un vehículo para mostrar la singularidad y la madurez de la compañía. Javier G. Arozena, Alba Barral, Jerónimo Forteza, Erik Regoli, Eleonora Tirabassi y Karolina Szymura son el sexteto protagonista de esta coreografía de una hora de duración con música de Jim Pinchen.

La programación del circuito estatal Danza a Escena 2017 continuará el domingo con el teatro físico, la danza y el hip hop, que se subirán al escenario del Auditorio chicharrero con Kokoro, un espectáculo dirigido por la coreógrafa Lali Ayguadé. La cita dará comienzo a las 20:00 horas. La pieza lleva a escena a cuatro individuos que tratan de encontrar su propia identidad. Entre sus obsesiones también yace la búsqueda del amor, su coherencia y su ausencia pero también recrea la ansiedad, esa mala compañera que confunde la razón. Lali Ayguadé reflexiona sobre la transformación, sobre el destino y lo inevitable; cuestiones que aborda a través del cuerpo. Los bailarines, todos ellos con diferentes personalidades y técnicas, puesto que cuentan con conocimientos de acrobacia, hip hop o clown, entre otros, y buscarán simplemente relacionarse.

Durante las próximas semanas y gracias a la colaboración del circuito Danza a Escena con el FAM, varios municipios de Tenerife acogerán las propuestas de compañías como BdDANSA, Dantzaz, OtraDanza, Sebastián García Ferro, Circle of Trust, Sra. Polaroiska o La Macana. Danza a Escena es una iniciativa promovida por el INAEM y desarrollada por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. El proyecto, que también cuenta con la colaboración de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza, nació en 2010 con el objetivo de fortalecer la visibilidad de la danza y promover la gira de compañías y la diversidad de estilos y géneros escénicos.