La compañía canaria 2RC inicia una gira por Estados Unidos y México

La compañía canaria 2RC Teatro, Compañía de Repertorio inicia mañana una gira por Estados Unidos y México, la cual se prolongará hasta el domingo 12 de noviembre. El Rompeolas y Última Transmisión son los dos espectáculos que se encargarán de representar al teatro canario al otro lado del charco. Para la realización de esta gira viajarán cinco actores y tres miembros del equipo técnico de la compañía y se llevarán a cabo ocho representaciones.

La gira surge como invitación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través de su vicerrectora, la Dra. María Eugenia, y del profesor de Cooperación Internacional, Don José Guadalupe, para participar en la celebración de los actos conmemorativos del 60 aniversario de la creación de la UABC. Los campus de Otay (Tijuana), Tecate, Rosarito y Valle Las Palmas serán los encargos de acoger ambos espectáculos, El Rompeolas y Última Transmisión, sumando un total de 7 representaciones.

Con estas actuaciones, se afianza la colaboración de 2RC Teatro y la UABC. Desde el año 2008, la compañía canaria ha presentado regularmente espectáculos en la universidad mexicana: El Alcalde de Zalamea (2008), Misterio Bufo (2009), La Quinta Pared (2010), Se busca Juan Rana (2012) y Desmontando a don Juan (2012).

La invitación por parte de la UABC ha permitido retomar el contacto de 2RC Teatro con la Casa de España en San Diego, así como afianzar el trabajo que durante años ha venido realizando con la Dra. Darci Strother, profesora de Spanish Theatre of the Golden Age en la California State University of San Marco, con quien ha concertado una representación de El Rompeolas en el centro escolar El Capitán High School.

Como en giras anteriores, y siguiendo la política de la compañía, la presencia de 2RC Teatro en México y Estados Unidos se completará con encuentros, charlas y talleres que promocionen el teatro español, la realidad teatral canaria, la nueva dramaturgia canaria y la colaboración cultural e internacional. Así, se realizará una visita a la Casa de España en San Diego, con el objetivo de compartir impresiones con los españoles residentes en dicha ciudad y mostrar la labor teatral de 2RC, y un taller de interpretación con los alumnos del programa de teatro español del Capitán High School, el cual estará coordinado por Guacimara Correa, actriz de El Rompeolas.