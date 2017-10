La banda de origen maliense Tamikrest, nueva cita del Otoño Cultural capitalino

El ciclo de conciertos programado dentro de la agenda de actividades del Otoño Cultural CajaCanarias 2017 tiene una nueva cita este viernes, con la actuación que ofrecerá en el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife la banda de origen maliense Tamikrest, y que supondrá su primer recital en Canarias a lo largo de la trayectoria del grupo, que se remonta a más de una década. Presentan su disco Kidal.

Para este recital, previsto a partir de las 20:00 horas, se establece un precio de 15 euros por localidad, que se encuentran disponibles en los portales www.entrees.es, así como en la propia taquilla del Espacio Cultural capitalino, una hora antes del comienzo de la actuación.

Los pioneros del blues del desierto fueron Tinariwen, en la década de 1980. Ellos instauraron un poderoso sonido que mezcla la electricidad del rock con los cantos propios de la tradición tuareg. Inspirados por su estela surgió una nueva generación de músicos, entre los que destaca el grupo Tamikrest, nombre que significa "cruce" en el idioma Tamashek, hablado por el pueblo sahariano tradicionalmente nómada que, comúnmente, se conoce como los tuaregs.

Tamikrest debutó en el año 2006 bajo el liderazgo de Ousmane Ag Mossa, cantante, guitarrista y compositor. Al igual que él, los miembros de la banda son originarios de Kidal, una ciudad ubicada en el noreste de Mali.

Pero como resultado de la guerra, la persecución y el colapso político, la mayor parte de la banda vive ahora en el exilio, en Argelia. La banda fusiona los valores de su cultura atemporal con los sonidos y las visiones que han encontrado en su particular viaje por los conciertos e iPods del mundo. Los ecos del dub, blues, sicodelia, funk e incluso el rock son tejidos sin problema por Tamikrest, en su peculiar forma de recuperar la tradición musical tuareg. Cuando participaron en el mítico Festival Au Desert, cerca de Tombuctú, entraron en contacto con el grupo Dirtmusic, que lidera Chris Eckman (The Walkabouts) y en el que militan Hugo Race (Bad Seeds) y Chris Brokaw (Codeine, Come). Tras este contacto fueron invitados a participar en su segundo álbum, BKO (2010), y quedaron tan contentos con su trabajo que Eckman se convirtió en su productor, además de llevárselos de gira por Europa. Desde entonces, han mantenido una estrecha relación y todos los discos del grupo ( Adagh, Toumastin, Chatma y Taksera) han sido editados por el prestigioso sello alemán Glitterbeat.