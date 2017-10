´Omega´, la cinta sobre Morente y Lagartija Nick, triunfa en DocuRock 3

Omega recibió anoche la Púa de Oro en el marco de una nueva edición de DocuRock. Esta cinta se llevó el premio a Mejor Largometraje Documental durante el encuentro final de esta actividad, que se celebró a partir de las 21:30 horas. Así, el jurado valoró positivamente este trabajo que muestra la génesis creativa del álbum con el que Enrique Morente y Lagartija Nick rompieron moldes en el año 1994, al publicar el LP Omega, que fusionó rock y flamenco, uniendo la poesía de Federico García Lorca y las partituras de Leonard Cohen.

El jurado, que en esta ocasión estuvo integrado por la actriz y protagonista de The Extraordinary Tale, Aïda Ballmann; el jefe del Departamento de Audiovisuales de Tenerife Espacio de las Artes, Emilio Ramal; y el doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de la Laguna (ULL), Fernando Itúrrate, valoró el largometraje de Gervasio Iglesias o José Sánchez-Montes como el mejor de los cinco títulos que participaron en la sección oficial. El trío entregó el galardón "por mostrarnos la génesis y el proceso creativo, de un disco crucial que revolucionó la historia del flamenco y el rock", afirmaron.

"La película logra meter al espectador en los ensayos de un disco esencial en la historia de la música. En España existe un cierto pudor en reivindicar muchas de las cosas grandes que han sucedido en la cultura de nuestro país", afirmó el creador Gervasio Iglesias.

Por su parte, el documental Chavela se hizo acreedor del Premio del Público de DocuRock 3. Se trata de una cinta que está inspirada en una entrevista exclusiva a Chavela Vargas que data del año 1991. Este documental teje un retrato humano de una mujer que se atrevió a retar al mundo con su forma de vivir y cantar.

Los otros títulos que conformaron el palmarés de la tercera edición de DocuRock fueron RockNRollers, en la que Juanma Bajo Ulloa retrata la historia del Azkena Rock, el festival celebrado en el País Vasco en el que han actuado leyendas del rock como Bob Dylan, Alice Cooper, Pearl Jam o Iggy Pop. También recibió el reconocimiento del jurado Casamance, la ópera prima de Paloma Zapata que propone un viaje iniciático al corazón de África buscando las raíces de la música. Por último, destacó también Sad Vacation. The Last Days of Sid Vicious and Nancy Spungen, una mirada a la pareja más infame del punk rock: Sid Vicious (bajista de Sex Pistols) y Nancy Spungen. La cinta hace hincapié, además, en el asesinato de Spungen en el hotel Chelsea de Nueva York.

Esta tercera edición de DocuRock, que contó con el respaldo de Fundación CajaCanarias, tuvo como sede el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), ubicado en Santa Cruz de Tenerife, que se ha convertido a lo largo de los últimos días en el bastión cinéfilo de la Isla.