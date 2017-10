Última oportunidad para ver en TEA los documentales musicales de DocuRock

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta hasta hoy cinco documentales musicales en el marco de la tercera edición del Festival Internacional de Cine Documental DocuRock. La entrada para ver todos estos trabajos, que se pasan en versión original con subtítulos en español, es gratuita previa retirada de invitaciones en la taquilla de TEA. Rock and Rollers, Chavela, Casamance: La banda sonora de un viaje, Sad Vacation. The Last Days of Sid Vicious and Nancy Spungen y Omega son los títulos de las películas que han sido programadas desde el viernes, día en el que empezaron las proyecciones.

Hoy domingo se proyectará a las 20:00 horas Omega. Enrique Morente recobra vida en esta película que se estrena en Tenerife.

Morente y Largartija Nick rompieron moldes en 1994 al publicar el elepé Omega, que fusionó rock y flamenco, uniendo la poesía de Federico García Lorca y las partituras de Leonard Cohen. Estos cinco filmes que han formado parte de las proyecciones de fin de semana en TEA optarán al premio al mejor largometraje de DocuRock 3, La Púa de Oro, valorado en 1.250 euros, que en ediciones pasadas obtuvieron Janis: Little Girl Blue y Antonio Vega. Tú voz entre otras mil. También habrá un premio del público, sin dotación económica.

DocuRock 3, que recibió durante el proceso de selección setenta películas de los cinco continentes, ofrece los mejores trabajos cinematográficos documentales-