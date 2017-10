Thor en su laberinto

Me auto recuso para realizar una crítica sobre Thor. Confieso que no soy objetivo, ya que nunca me gustó dicho personaje. Siempre lo he considerado el menos interesante de todos los superhéroes de la factoría Marvel. El más artificial e infantil. Su figura, bien sea como protagonista de las películas, bien sea como parte integrante de Los vengadores, jamás me ha convencido. Ni de niño, ni de joven ni de adulto. A mi parecer, su aura mitológica en ningún momento ha encajado bien con los terrenales Peter Parker, el doctor Banner o, aunque fuese de la competencia, Bruce Wayne. Sé que suena raro, pero su planteamiento me resulta estrafalario y poco creíble. Lo digo porque, cuando uno admite que una mordedura de araña mutante transmite superpoderes, debería ser capaz de aceptar cualquier cosa. Pero lo cierto es que no. En mi caso particular, la historia de este legendario dios del trueno de la mitología nórdica y germánica se torna postiza e inverosímil.

Por ese motivo, ni su primera adaptación de 2011, ni su continuación de 2013 despertaron en mí el más mínimo interés. Ni siquiera la presencia en el reparto de Natalie Portman y Anthony Hopkins logró captar mi atención. Y, ante tales antecedentes, era obvio que esta tercera entrega ( Thor: Ragnarok) no iba a variar mi marcada y constante tendencia. No obstante, dentro de mi ausencia de interés, también puedo establecer jerarquías para concluir que este último estreno es el peor de todos. Se refuerzan la estética impostada, la trama pueril y los personajes absurdos para conformar un producto final a mayor desgracia del cómic.

Asgard se halla bajo el poder de la despiadada Hela, quien ha usurpado el trono y ha desterrado a Thor, enviándole como prisionero a un rincón de la galaxia, desposeído de su martillo y obligado a sobrevivir como gladiador. Para escapar de su cautiverio, el héroe tendrá que alzarse como vencedor de una competición alienígena y derrotar a su antiguo amigo y aliado, El increíble Hulk, aquejado de un proceso de amnesia que le impide reconocer a su compañero de antaño.

Me estuve formulando preguntas del siguiente tenor a lo largo de toda la proyección. ¿Cómo convencieron a Cate Blanchett para rodar este largometraje? ¿Es preciso que Benedict Cumberbatch pague el peaje de hacer este cameo por el hecho de haber rodado previamente Doctor Strange? ¿Hasta cuándo va a estar Anthony Hopkins aceptando papeles por debajo de sus posibilidades? ¿Cuánto tiempo lleva Jeff Goldblum componiendo una caricatura de lo que prometía en los inicios de su carrera profesional? ¿Ha existido alguna vez un villano más ridículo que Loki? ¿Exactamente qué pinta aquí Mark Ruffalo con lo extraordinario intérprete que es? Consciente de la enorme concentración de talento desaprovechado, comprenderán que me resulte inviable disfrutar del Séptimo Arte frente a tamaño aluvión de dudas existenciales.

El excéntrico Taika Waititi, con un currículum más extenso como actor y director de cortos que como cineasta, se hace cargo de la realización. He de reconocer que me hizo gracia en Team Thor (disponible en YouTube), un raro experimento de apenas cuatro minutos de duración que explica dónde estaba el personaje durante los hechos acontecidos en Capitán América: Civil War. Se refleja más inventiva e ingenio en ese escaso lapso de tiempo que en toda esta superproducción de más de dos horas de duración y casi doscientos millones de dólares de presupuesto.

El ya mencionado elenco es, sin duda, destacado. Su protagonista, Chris Hemsworth, ha participado en títulos meritorios como Rush o la nueva saga de Star Trek. Le acompañan rutilantes estrellas cuya repercusión mediática sirve como cebo para vender entradas. Mencionaré asimismo a Tessa Thompson, vista en Selma y Creed: La leyenda de Rocky.

