El Teatro Circo de Marte acoge mañana una actividad del festival 'Masdanza'

El Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma acogerá mañana, a las 20:30 horas, las cuatro propuestas escénicas que este año ha programado en la Isla el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias (Masdanza). El consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, Primitivo Jerónimo, destacó que el paso de Masdanza por la Isla supone "una interesante propuesta cultural en La Palma dada la asistencia de espectadores en cada edición. Se trata de un público que ha permitido que este festival se reafirme como puntero en el ámbito nacional e internacional".

La extensión del Festival de Danza Contemporánea de Canarias en La Palma se presenta este año con cuatro propuestas: Nice to beat you (Israel), Inverted tree (Japón), The station (Hungría) y Birdy (Taiwán). Este festival nació en Gran Canaria en 1996 para cubrir una importante parcela dentro del mundo de la cultura.