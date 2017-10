Maldonado: "Ilusionarnos es la clave para hacer disfrutar a la gente en la butaca"

El Teatro Leal de La Laguna acogerá el próximo el domingo 29 de octubre la representación de la obra teatral Western lo que western, a cargo de la compañía Reciclown Teatro. La cita tendrá lugar a las 12:00 de la mañana, con el precio de las entradas a 5 y 7 euros. Gabriel Maldonado, el director de la compañía, adelanta en esta entrevista algunos de los detalles.

¿Qué nos puede adelantar de la obra Western lo que western que representarán en el Leal ?

Podemos hablar de Western lo que western al mismo tiempo que de música, de humor, de dos actores que acompañados de dos cantantes cuentan una historia perfectamente adaptada a todos los públicos. Es una oportunidad para visitar el teatro lagunero en familia y ver teatro hecho en Canarias. En esta ocasión traemos algo de música lírica, un ingrediente presente en varios de nuestros montajes, eso sí, integrado desde la frescura, rompiendo los esquemas tradicionales con respecto al género. También podemos hablar de parodia, de una trama sencilla contada con las tintas del western, una propuesta universal con aromas locales y plátanos en lugar de revólveres. Y sin duda, destacar a los artistas, porque sin ellos esto es imposible: los actores Miguel Ramírez y Eduardo Jiménez; los cantantes Margarita Díaz y Pablo Báez; Manolo Maldonado en la escenografía; Yaira Expósito con el vestuario, etc.

¿Cómo es el proceso de creación o de adaptación de una obra en la Compañía Reciclown?

Por supuesto partimos del material base: el texto, hasta ahora siempre generado desde la compañía. En ese trabajo de escritura van surgiendo ideas para la dirección, la escena, el atuendo... pero luego, cuando la palabra se vuelve acción, empiezas a descubrir qué puede o no funcionar, y entonces ponemos y quitamos, jugamos, y sobre todo nos ilusionamos, que es la clave indispensable para hacer disfrutar a la gente en la butaca.

¿Qué tiene de diferenciador trabajar para un público infantil?

Cuando hablamos con un programador sobre nuestro trabajo casi siempre sacudimos los deditos arriba y abajo, poniendo unas comillas enormes sobre la palabra infantil. Nuestro producto es para todos los públicos. Nos gusta que el adulto se sienta cómodo, que no sea un simple acompañante cuando lleva a sus hijos, a sus sobrinos, o cuando éstos lo llevan a él al teatro. Hay que agitar bien la fórmula, adaptarse al menudo y al no tan pequeño espectador; y entonces te encuentras con uno de esos artilugios escénicos que Reciclown lleva a las tablas, a menudo acompañado de la etiqueta infantil pero con continuos guiños a distintas generaciones de espectadores. Que el público no tema: toda la familia es bienvenida, y por experiencia, bien hallada.

¿Tiene algo especial subirse a las tablas de un espacio como el Teatro Leal?

La primera vez que entré al Teatro Leal estudiaba EGB. Un profesor, Rafael Lorenzo (un abrazo para él), organizó un grupo de alumnos para ir a ver El Teatro Negro de Praga. Ha llovido mucho. Sobre todo en La Laguna (risas). Ese espacio escénico, ahora restaurado, sigue transmitiendo la magia de entonces, aunque en este momento la emoción fluye del otro lado, de cara al público, desde el escenario. Sin duda el Teatro Leal es un icono, una referencia entrañable para las artes escénicas en Tenerife.

¿Qué es lo mejor y lo peor de la creación teatral?

Creo que lo mejor se da cuando la química estalla, cuando el hecho teatral cobra vida ante el público. Sobre todo en el estreno y las primeras funciones. Entonces te das cuenta de que el trabajo de preproducción y producción, los ensayos, el hombro que arrimó cada miembro del equipo mereció la pena. Es emotivo ver nacer la criatura, el monstruo encantador. Lo peor quizás sea la incertidumbre, la duda que te muerde el pescuezo desde atrá: ¿funcionará esto? ¿estará aquello en su medida? Con el tiempo te das cuenta de que es una emoción lógica que se repite en cualquier proceso creativo, aunque la experiencia de crear un montaje tras otro la va atenuando, sin que desaparezca del todo. De otra forma la creación artística sería un proceso matemático, y no un asunto que está vivo. El hecho de que no existan dos funciones iguales lo demuestra; esa es, junto a otras, la diferencia entre el cine y el teatro: la película siempre es la misma, pero cada función teatral es distinta. ¡Bendita diferencia!

¿Qué planes de futuro nos pueden adelantar?

Siempre hay ideas deambulando en la mente inquieta de los cómicos. Muchas, afortunadamente. No hay tiempo físico ni vida para llevarlas todas a cabo, así que hay que eligir y arriesgar. Ahora mismo estamos en el delirio de una producción para calle que estrenaremos en poco tiempo. Mostraremos la estética del ballet desde otra perspectiva, con bailarinas clásicas y actores en zancos, un tinglado interesante y divertido. Además del aderezo de la comicidad, apostamos por el impacto visual, algo que resulte atractivo a los programadores que quieran alborotar la calle, poner color, danza y desparpajo. Será una oportunidad para programar danza y acercarla con garantías al público: llevar la bailarina en punta hasta el espectador de a pie. El paso de los cisnes será el título del nuevo engendro.