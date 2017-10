Temas serios en formato "Blockbuster"

Hace algunas semanas se estrenó en poquísimas salas el documental Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca, continuación de Una verdad incómoda, ganador de dos Oscar en el año 2007 y referente para las voces que denuncian el calentamiento global del planeta y la influencia del hombre en el cambio climático, cuyas consecuencias se están revelando nefastas y, posiblemente, irreversibles. Pese al éxito de aquella primera entrega, la llegada de su continuación pasó desapercibida. En el caso de Geostorm, se trata de una visión del problema desde el punto de vista de una gran productora cinematográfica cuyo principal punto de mira es la taquilla y esa es la razón de que resulte decepcionante. Se ha pretendido rodar una historia a medio camino entre El día de mañana y Armageddon, pero adoptando los fallos y los puntos débiles de ambas mega realizaciones sobre catástrofes y amenazas a la Tierra.

Geostorm supone el debut como director de Dean Devlin, con larga experiencia como productor de cintas de calamidades y cataclismos, como las tres entregas de Independence Day (sí, las tres, porque la tercera ya está en marcha), el Godzilla de Roland Emmerich o Arac Attack. En definitiva, un consumado especialista del género de desastres naturales y artificiales capaces de acabar con la Humanidad.

Cumple a la perfección, sin salirse un milímetro, con la fórmula que requieren estos títulos, a saber, una innegable corrección formal amparada en millones de dólares destinados a los efectos especiales y una patente pobreza de fondo como consecuencia de desatender el guion, los personajes y la narración cinematográfica. Por lo tanto, el resultado es ni más ni menos que el esperado: un filme sustentado sobre el ritmo narrativo de la acción, pero aquejado de un vacío inmenso cada vez que los protagonistas inician un diálogo. Tal vez quepa afirmar que es una forma de denunciar cómo estamos destruyendo el ecosistema y poniendo en peligro el futuro de nuestra especie. No lo niego. Pero, si en efecto ese es su primer objetivo, es una forma errónea, ya que resulta imposible tomarse en serio el conflicto del clima y tomar conciencia de nuestra responsabilidad sobre los amenazantes cambios meteorológicos si el vehículo elegido para transmitir dichos mensajes adolece tanto de rigor y destila semejante artificialidad. Y si, por el contrario, no aspira a despertar conciencias sino sólo a entretener, debo afirmar que el desenlace es igualmente fallido.

Tras un fallo en cadena de la mayoría de satélites meteorológicos de la Tierra, un ingeniero que se encarga de diseñarlos deberá formar equipo con su hermano (con quien hace años que no se habla) para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas. Paralelamente a este peligro, se está gestando un complot para asesinar al presidente de los Estados Unidos de América.

A estas alturas de la historia del Séptimo Arte, hemos sido testigos de olas gigantescas que arrasaban ciudades y de arriesgadas misiones espaciales, de modo que los supuestos puntos fuertes de la presente superproducción aluden a fórmulas utilizadas con anterioridad. La única conclusión es que aquellos antiguos títulos abordaron mejor y con mayor fortuna el planteamiento de esta desangelada Geostrom que, lejos de aportar ninguna novedad, se limita a copiar mal lo que resultó efectivo en manos de otros cineastas.

El actor Gerard Butler insiste en escoger personajes que combinan la rudeza más vulgar con las buenas intenciones. En esta ocasión, su recreación de un versado científico con sobradas dotes para el riesgo no es creíble ni graciosa y termina siendo una parodia. Le acompañan en el reparto Abbie Cornish ( Sin límites), Jim Sturgess ( One Day, 21: Blackjack), viejas glorias como Andy García (en la piel de Presidente de los Estados Unidos) y algún peso pesado de la interpretación, como Ed Harris. A pesar de sus esfuerzos, no logran remontar un largometraje condenado desde el inicio a la mediocridad, a fuerza de faltarle lo más esencial.

www.cineenpantallagrande.blogspot.com.