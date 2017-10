El éxito de una exposición que no necesita publicidad

Egipto, el legado de una civilización que durante milenios floreció a las orillas del río Nilo, no necesita publicidad. Su arte, sus costumbres, su magnífica y compleja organización social son, aún hoy, más que sorprendentes. "Quien más y quien menos sabe algo de Egipto: sus pirámides, las momias, Tutankámon... Todos conocemos algo sobre esta civilización", explicó esta misma semana el comisario de la nueva exposición de la Fundación CajaCanarias, Lluis M. Gonzálvez.

La pasión que despierta Egipto ha quedado patente durante los primeros días de esta muestra. Decenas de personas se acercaron el mismo día de la inauguración, el pasado martes en la sede central que la institución tiene en Santa Cruz de Tenerife. Egipto. En busca de la eternidad ha conseguido, como es natural, atraer la atención de los tinerfeños. Prueba de ello es que, antes incluso de su apertura, ya se han cubierto todas las plazas del proyecto didáctico para escolares Despertares. Este proyecto ofrece unas 2.500 plazas a las que hay que sumar, además, los 100 alumnos que visitarán la muestra procedentes de El Hierro y los 100 que harán lo propio desde La Gomera.

Según los últimos datos recopilados por la Fundación, unas 200 personas al día han pasado por las salas de la muestra. Esto supone que, durante las tres primeras jornadas de su apertura al público se han superado ya las 500 visitas a la exposición. Un ritmo "extraordinario" según la organización.

Un centenar de piezas han viajado desde Barcelona, lugar donde tiene su sede el Museo Egipcio, cuyos fondos proceden de la colección privada del empresario hostelero catalán Jordi Clos. "Es un gran amante del arte y su pasión es el Egipto faraónico. También está totalmente en contra de mantener las piezas fuera de las salas, en privado, su filosofía es la de compartir", explicó Gonzálvez.

Tal y como detallaron durante la presentación de la exposición, la muestra aparece organizada por temas o aspectos: el liderazgo del faraón, la escritura jeroglífica, joyas, instrumentos musicales, objetos relacionados con la cosmética ola medicina, herramientas, armas, vasos en piedra, cerámica o fayenza. "Es una muestra general", reconoce el comisario.

La mayoría de las piezas, el 90% de las 1.200 inventariadas por el Museo Egipcio, proceden de subastastas en casas europeas como Christies que Clos, a través de su Fundación Arqueológica, ha ido adquiriendo desde la década de los 60. De hecho, se trata de una de las colecciones más importantes de Europa, al menos de carácter privado.

Durante su recorrido por las salas, distribuidas en dos plantas, el visitante puede disfrutar de piezas que alcanzan los 3.000 años de antigüedad. Destacan, asimismo, las piezas de orfebrería, como un collar usejet (1550-1070 a. C.) o una pequeña momia de gato (304-30 a. C.). Estos animales eran usados como exvotos lo que propició, de hecho, el aumento de su sacrificio. Otra de las estrellas de la muestra es una cubierta de ataúd de madera estucada y pintada del período Ptolemaico (332-30 a. C.).