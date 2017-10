Profecía Crew presenta ´The biggest sacrifice´ en Berlin 89

El Berlín 89 acoge hoy una intensa noche de sonidos jamaicanos con la presencia en el escenario de los grancanarios Profecía Crew, que en esta nueva visita a Tenerife ofrecerán los sonidos de su último trabajo de estudio, The biggest sacrifice, acompañados también en el escenario por Dj Shera y Mono Sound.

Todo, a partir de las 23:00 horas con el precio de las entradas a tres euros. Formado el invierno del 2005 en Las Palmas de Gran Canaria por tres jóvenes nacidos entre 1988 y 1990, Profecía Crew se ha convertido en un claro referente de la música Jamaicana en las Islas Canarias, además de ser el único grupo canario que trabaja musicalmente en Jamaica, ya que desde el año 2013 pasan largas temporadas cada año en dicha isla.

Aunque se creó en 2005, no fue hasta enero del 2007 que realizaron su primer concierto en una fiesta de música reggae, abriendo para artistas de la talla de Little Pepe, Shabu One Shant y Unity Sound. Ese fue el momento en el que todo cambió para Profecía Crew; desde ese día, el grupo ha dado más de 150 directos.