Digital 104 Film Distribution proyecta nueve cortometrajes en La Laguna

El Aguere Espacio Cultural (La Laguna) acoge hoy la proyección de nueve cortometrajes incluidos en el catálogo de Digital 104 Film Distribution, la distribuidora canaria que con casi cinco años de vida ya se ha consolidado en el panorama nacional del sector. La cita será a partir de las 20:30 horas y el precio de la entrada de 2 euros.

Los títulos son: Dieciocho, de Tonet Ferrer; 28 de agosto, de Domingo J. González; Nouvelle Cuisine, de Manuel Reyes Halaby; The Blinking Island, de Diego Borges; El mejor momento, de Raúl Navarro; Déjala ir, de Arie Socorro; Area, de Anxos Fazáns; La caja de tu vida, de David F Vega; y Sub Terrae, de Nayra Sanz Fuentes. Para Dieciocho, El mejor momento, Area y Sub Terrae la proyección será su estreno en la Isla.

La sesión se abre con Dieciocho, una comedia negra dirigida por el valenciano Tonet Ferrer. Su palmarés incluye el premio a mejor cortometraje en el Festival de Cine Animal de Bogotá y selección oficial en una veintena de festivales entre los que destacan españoles como el Obuxo Fest (Huesca), el Festival de Cine de Almería o la Semana Gótica de Madrid.

Le seguirá 28 de agosto, del tinerfeño Domingo J. González, una pequeña pieza a medio camino entre el documental casero y la experimentación que ya ha podido verse en el Burien Film Festival (Washington, EEUU), donde fue finalista o en el Espacio Enter en Tenerife. El tercero de la noche será Nouvelle Cuisine, del grancanario Manuel Reyes Halaby. Esta cinta de animación es uno de los cortometrajes más exitosos del catálogo en los últimos tiempos. En apenas unos meses de distribución ha conseguido ya una veintena de selecciones y los premios a mejor corto de animación en el Certamen de Creación Audiovisual de Cabra y en Cinerama en Valladolid, el de mejor animación infantil en Anima (Córdoba, Argentina) o el primer premio en el Gastro Film Fest (Croacia).

A continuación, podremos ver The Blinking Island, del tinerfeño Diego Borges, un peculiar documental que entremezcla el surf con la leyenda canaria de San Borondón, la isla intermitente del título. El filme ya ha podido verse en certámenes como el Voices from the Waters, en la India o los Concepcion Independent Film Awards, en Chile, así como en españoles como el Festival Corto Ciudad Real o el Mequinenza Film Festival, donde conquistó el premio del público. Cierra el primer bloque de proyección el último premio de distribución Digital 104 en el Festivalito de La Palma: El mejor momento, del albaceteño Raúl Navarro. David Sáinz y Miguel Esteban protagonizan este filme.

El segundo bloque se abre con un cortometraje que llega al catálogo desde México. Déjala ir está dirigido por Arie Socorro y es la cuota de terror de la noche. A continuación, se proyecta Area, dirigido por la pontevedresa Anxos Fazáns y protagonizado por Tamar Novas y Nerea Barros. Otro de los grandes éxitos en los últimos meses de la distribuidora es La caja de tu vida, de David F .Vega. Cierra la noche un cortometraje que está dando grandes satisfacciones y que fue premio de distribución Digital 104 en LPA Film Festival: Sub Terrae, de Nayra Sanz Fuentes.