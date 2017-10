Gaby Moreno actúa esta tarde en el Otoño Cultural de CajaCanarias

El ciclo de conciertos programado dentro de la agenda de actividades del Otoño Cultural CajaCanarias 2017 tiene una nueva hoy con el recital que ofrecerá en el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, que presenta por primera vez en Canarias su aplaudida trayectoria musical, compuesta hasta el momento por cinco discos, con especial atención a su último trabajo, titulado Ilusión. Para este recital, previsto a partir de las 20:00 horas, se establece un precio de 15 euros por localidad, que se encuentran disponibles en los portales www.entrees.es, así como en la propia taquilla del Espacio Cultural capitalino, una hora antes del comienzo de la actuación.

Una nominación en los galardones Emmy, su premio Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo (2013) y su nominación Grammy al Mejor Álbum Pop Latino (2017) jalonan la arrolladora trayectoria artística de Gaby Moreno, que publicó su primer disco en 2008, titulado Still the unknow, dando comienzo a una carrera que no deja de recibir reconocimientos.

Moreno fue una de las autoras del tema musical de la serie de televisión Parks and Recreation, que fue nominada para un premio Emmy en el 2010. Ese mismo año grabó la canción clásica Smile de Charlie Chaplin para el documental ganador del Oscar, The Cove. También interpretó Toast to Freedom, una canción conmemorando el 50ª aniversario de Amnistía Internacional, primero con Kris Kristofferson en The Tonight Show with Jay Leno, y después en Dublín, donde compartió el escenario junto a Angelique Kidjo y Bono (U2).

Moreno lanzó su segundo disco Illustrated Songs en el 2011. Su tercer trabajo, Postales (2012), correspondió con su primer álbum completamente en castellano, grabado con la casa discográfica Metamorfosis, fundada por su compatriota Ricardo Arjona, uno de los cantautores más destacados de Latinoamérica.