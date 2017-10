Black Mirror, una sorpresa exquisita

Inés Bonet, que trabaja para el Instituto de Astrofísica de Canarias haciendo audiovisuales y diseño gráfico, y Arsenio Cavada, radiólogo del Hospital de La Candelaria, empezaron a hacer música en 2014 por diversión. Se conocieron por casualidad, pronto se dieron cuenta de que compartían gustos musicales y se pusieron a componer canciones bajo el nombre de Black Mirror.

Tres años después, Black Mirror tiene disco –No Colours for Concern–, es finalista de los American Tracks Music Awards, empieza a recibir elogios de revistas de primer nivel internacional y deja boquiabiertos a los que disfrutan de temas como My Innocence, Love Is Not Enough o I See U In The Night.

"El azar tiene estas cosas", asegura Arsenio Cavada, sorprendido por la extraordinaria aceptación que ha tenido el primer disco de 12 canciones, editado por el sello discográfico tinerfeño El Hombre Bala Records.

"Somos de generaciones diferentes –ella tiene 37 años y yo 52– y nos conocimos por temas profesionales pero compartimos muchos gustos y la pasión por crear música con entera libertad, sin etiquetas. De ahí surgió Black Mirror", cuenta este médico y músico, que toca la guitarra y el bajo.

De gustos musicales eclécticos e influencias variadas que incluyen la música clásica, el pop británico de los 60, el rock sinfónico y progresivo, el folk americano, el trip hop y la música electrónica, Inés Bonet explica así cómo empezó todo. "Comenzó como un juego (aún continúa siendo así), en el que nos enviábamos clips de audios grabados con el móvil que poco a poco comenzamos a procesar haciéndoles añadidos cada vez más complejos que terminaban siendo canciones completas. Pronto surgió la necesidad de comenzar a componer nuestras propias canciones, a escribir nuestras emociones y a convertirlas en música".

Tan sorprendente fue la conexión que comenzaron a surgir ideas "a un ritmo trepidante". "Cada semana teníamos 2 o 3 canciones nuevas. A día de hoy, tenemos casi un centenar pero no nos gusta detenernos en exceso sobre ellas. Las publicamos en nuestras redes sociales y allí quedan tal y como fueron". "Es el placer de engendrar esa semilla y la magia de verla crecer lo que nos estimula", subraya Bonet, que pone la voz y el piano.

El resultado es fascinante, una especie de folk acústico y orquestal que embelesa. Inés Bonet la define como "música transparente". Emplean guitarras acústicas, pianos, voces y un theremin –el primer sintetizador de la historia, que se controla sin contacto físico del intérprete–, de forma que la música "se torna oscura en una mezcla de matices armónicos y derivas melódicas", matiza Inés.

Las nominaciones y los reconocimientos, como todo en Black Mirror, han llegado de forma sorprendente. El American Tracks Music Awards es un concurso internacional para seleccionar cada mes a los artistas más motivados y creativos del mundo. Una vez al año tiene lugar la ceremonia de entrega de los premios en Los Ángeles (Estados Unidos), a la que estarán invitados una selección de los artistas ganadores del año en las diversas categorías. Black Mirror opta a los premios este mes en tres categorías.

Inés Bonet y Arsenio Cavada coinciden en que no se esperaban la repercusión que ha tenido su primer álbum. "Ha sido sorpendente. Publicamos la música en Hispasonic, YouTube y SoundCloud, y desde el primer momento hemos recibido una respuesta entusiasta y cálida de muchas personas que se han sentido identificadas con nuestras canciones, tanto en España como en el resto del mundo, particularmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Alemania?", cuentan.

En SoundCloud ya tienen miles de seguidores y han hecho muchos amigos en el ámbito de la música. Incluso, otros músicos de diferentes lugares del mundo han versionado algunas de sus canciones a su manera. "Es sorprendente y gratificante porque las emociones son universales y la expresión musical de las mismas no tiene fronteras. En un momento en el que las fronteras son motivo de discusión y conflicto, la música demuestra que las personas no somos diferentes en ningún lugar del planeta", enfatizan.

Black Mirror tiene su nave nodriza en el lagunero Camino del Rayo –de ahí el nombre del estudio, Rayo Road– y Worms es su primer single –una de sus primeras canciones, que trata sobre las obsesiones, un tema recurrente en su música–, tema sobre el que hicieron además su primer vídeo oficial, dirigido por Enrique Alemán y Pablo Bonet. No son una banda al uso, ni siquiera vuelven a interpretar sus canciones una vez hechas más que de forma individual y ociosa si acaso, cada uno en su casa.

"Tenemos una vida compleja a nivel profesional y familiar que no nos permite pensar en ensayos ni conciertos", asegura Inés. De ahí que no hayan actuado nunca en directo ni tengan pensado hacerlo. Black Mirror es así, una sorpresa exquisita, una suerte de la casualidad. Y es que perdería su esencia si dejara de ser eso: una obra de arte surgida de la nada y que solo vuela si es en la libertad total.