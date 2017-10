"Vivir en un pequeño nicho cultural ahora sí es viable si eres profesional"

Quique Serra regresa a la primera línea de la actualidad con la edición del ep titulado Mode: Rave on. Con esta nueva obra creativa (disponible en todas las plataformas digitales), que contiene cuatro nuevas canciones, el dj tinerfeño quiere reflejar su lado más rebelde y emocional, invitado a su público a disfrutar y mostrar con él su lado "más rave". "Vivimos presionados y estresados con las normas -afirma el artista-, pero nunca debemos perder nuestro lado más rave, que nos invita a ser únicos, a hacer lo que nos apetece, sin reglas, sin tiempos".

¿Cómo presentaría usted mismo su último ep Mode: Rave On ?

Mode: Rave On es una suma de experiencias y acontecimientos que nos llevan a un estado de la mente o el alma más allá del bienestar, expresado en cuatro canciones. No quiero parecer presuntuoso, ni pretendo crear una expectativa irreal al respecto. Estas cuatro canciones seguramente las percibirán como cuatro canciones más de música electrónica, que te pueden gustar más o menos. Pero no es la idea que yo les quiero presentar con este trabajo, para mí es una tarjeta de visita para una experiencia que hay que vivir para poder entenderlo, tanto en mis directos como en mis sets grabados. Son la suma de las experiencias y sensaciones que el público me ha transmitido en directo de los últimos doce meses. Estos cuatro tracks tienen un pasado que para mí ha sido muy especial, una historia que contar y lo más importante, cada vez que las pincho siento que están vivos.

Esa vitalidad, ese enfoque positivo y rebelde hacia la vida ¿Cómo se demuestra también desde la cabina del dj?

Todo dj sabe que cuando entras en cabina la máxima prioridad es que la gente que tienes delante disfrute, "que no se vacíe la pista"; todos tenemos nuestras herramientas y recursos para ello. En mi caso en particular, intento poner algo muy personal mío en cada mezcla, en cada remix, en cada canción que selecciono y en el momento del set en el que lo pincho. Busco que mis técnicas se adapten a lo que siento que está sonando y que va a sonar. Aunque siempre llevas una preselección de lo que vas a pinchar el orden siempre lo cambio en función de lo que el público me hace sentir y lo que yo creo que necesitan para ir a más, para subir al siguiente escalón emocional. Para conseguir que este mecanismo funcione es importantísimo implicarse personalmente en lo que estás haciendo, tienes que dejar que "ellas y ellos" conozcan tu forma de ser, así que si eres sincero tu personalidad se verá en tu trabajo.

¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

Esta es la pregunta del millón. Pienso que el proceso de la creatividad es y debe de ser libre, no podemos poner una regla, norma o procedimiento para crear, ya que con la música expresamos sentimientos, experiencias, etc. Es como poner un protocolo de actuación a nuestra forma de ser, si siguiéramos una estructura de actuación todos nos comportaríamos igual ante los mismos estímulos. En el caso de la música es lo mismo, si todas las canciones las creáramos siguiendo las mismas normas todas las canciones serían iguales. Yo solo aplico dos normas a mi fase creativa y son de carácter técnico: la primera es no empezar a trabajar un tema en el estudio hasta tener una imagen general de lo que quiero hacer, la segunda es que no mezclo nada hasta tener toda la canción creada.

¿Cómo valora el panorama musical actual, tanto el local como el nacional y el internacional?

Hoy día hay mucha más tecnología y es mucho más asequible. Esto trae como consecuencia que hay mucha más producción y más canciones. Hay mucho más nivel en producción y en calidad de sonido. Por otro lado, internet y las redes sociales abren las puertas del mundo a tu música. Esa mejora trae como consecuencia que haya mucha más música y muchas más opciones. Entrar en un mercado mainstream es tan difícil como antes, pero vivir en un pequeño nicho cultural ahora sí que es viable si tratas tu carrera de forma profesional. La escena local de música electrónica está gozando de muy buena salud, tenemos mucho producto de Canarias moviéndose en el mercado nacional e internacional, pero seguimos arrastrando la herencia de una baja autoestima por parte de la mayoría de los artistas que no terminan de consolidar sus carreras, problema que por suerte las nuevas generaciones van disolviendo poco a poco. La escena internacional no nos da muchas sorpresas. El mainstream sigue siendo controlado por las grandes multinacionales y varios sellos denominados independientes pero que manejan unas cifras anuales considerables, manteniendo un estado calma y equilibrio generalizado. El underground mantiene su estado normal de rápida evolución, nuevas fusiones y nuevos sonidos experimentales. Si me gustaría destacar el fenómeno que actualmente se está viviendo donde la música electrónica comercial está funcionando como anzuelo para nuevos seguidores que con el paso del tiempo son absorbidos por nichos culturales más especializados.

¿Cuál es su próximo calendario de actuaciones?

Ahora mismo estoy terminando el periodo de verano, terminando de cerrar todas las acciones realizadas durante la temporada. El mes de octubre quiero centrarme en atender a la promoción de este primer trabajo para hacerlo llegar a todo los lugares donde pueda. No sé si es mucho pedir, pero me gustaría coger una o dos semanitas de vacaciones en noviembre y volver con las pilas recargadas para la próxima temporada, que en Canarias, por suerte, empieza en diciembre y termina en septiembre. Se han hablado de nuevas fechas pero aún no se ha concretado nada, pero mantengo informado a todos mis seguidores a través de las redes sociales (Facebook, Twitter e instagram) y de mi página web www.quiqueserradj.com.