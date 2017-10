Paula Quintana, en el Auditorio

Paula Quintana, actriz, bailarina y creadora, presentará su trabajo Siempre en algún lugar en el Auditorio de Tenerife hoy a las 20:30 horas. La artista propone una obra multidisciplinar, en el que el cuerpo humano coexiste con las nuevas tecnologías en compleja belleza y armonía. Danza, teatro y vídeo se complementan entre sí para crear un lenguaje que mueve emociones, intuición y consciencia. La artista proclama que hay que salir del mundo si existe esa necesidad, invitando a sus espectadores a descubrir nuevas emociones, y lo hace afirmando: "sal al mundo si no puedes soportarlo. Sal del mundo. Sal si no puedes sufrirlo. Sal del mundo. Sal si no puedes aprehenderlo. Sal del mundo. Abandona todas tus ideas. Hazlo. Mata el tiempo perdido. Sal del mundo si no puedes sufrirlo. Ni soportarlo, ni amarlo, ni entenderlo. Sal del mundo. Si no eres nada ni quieres nada. Sal del mundo".