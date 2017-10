Terence Terry protagonizará la noche de Halloween en Berlín 89

Terence Terry es uno de los principales embajadores de la música de baile en Francia. Su dominio del house y el trabajo que realiza en su propio sello La vie en Rose le han otorgado una connotación mundial de primer orden. El próximo 31 de octubre este artista parisino será el gran protagonista de la noche de Halloween que organiza en Santa Cruz de Tenerife Berlín 89. Además de Terence Terry también tendrán presencia sobre la cabina Vicky Morales, David Ferrer y Yeray Arrocha. Las entradas en preventa ya se pueden adquirir en el mismo Berlín 89 a 8 euros.

Terence Terry vivió en primera persona y como adolescente las primeras grandes raves que se llevaron a cabo a las afueras de la capital francesa. Desde entonces su vida quedó encaminada a la música, con una marcada influencia que nunca se separaría de su carrera artística.

Con el pasado del tiempo, Terence se hizo un nombre en el underground parisino pinchando en fiestas como Afterparty is not a crime en Nouveau Casino, o Oui Now en Djoon. También ha tenido destacada presencia en Batofar y Rex Club (París), Panorama y Watergate (Berlín), DC10 (Ibiza), Goa (Madrid) y Fabric (Londres).

Tras producir en sellos como Freak and Chic, 2020 o Low Pitch, en 2011 creó su propio sello, La Vie en Rose, cuyas referencias están presentes en las maletas de gran parte de los djs europeos. Su primer trabajo en solitario bajo el respaldo de La vie en Rose salió a la luz con el nombre de Acid Heroes, compuesta por una compilación de temas a la que da a conocer como House Couture.