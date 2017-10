El Hotel Panorámica Garden de Los Realejos acoge un festival de rock&roll

El Hotel Panorámica Garden de Los Realejos volverá a servir como marco para la celebración del Festival Tenerife 50's Rock&Roll de la mano del colectivo Vulcans Rockers, que en este 2017 cumple su décimo quinta edición. En esta ocasión la cita se llevará a cabo del 12 a 14 de octubre, fechas en las que se podrá disfrutar de ocho formaciones musicales, muchas de ellas de proyección internacional, y de diferentes djs.

La organización ofrece la oportunidad a los asistentes de participar en todas las acciones programadas por el precio de 25 euros, mientras que cada una de las actividades unitarias tendrá un precio de 10 euros. Además, como es habitual, los interesados pueden reservar habitación en el mismo Panorámica Garden para pasar allí el fin de semana. El año pasado se completaron todas las habitaciones y los responsables del festival confían en que en esta nueva edición se pueda repetir el mismo logro.

El XV Festival Tenerife 50's Rock&Roll ofrecerá una valiosa muestra de sonidos rock and roll, rockabilly, rythm and blues?, además de la habitual Hawaian Party. La cita comenzará en la noche del jueves (este día con entrada gratuita), con la actuación de Rockin Balboas y Dj Noobby's Record Hop.

El viernes dará inicio a las 21:00 horas y se mantendrá activa hasta 04:00 de la madrugada, con la actuación de tres grupos, Brave Missy & The Cavaliers (Gran Canaria), Del Prince & The Kings of Rythm (Madrid) y Don Diego Trío (Italia) y dos dj, Big Vinnie y Be Boop.

El Festival volverá a ofrecer en la jornada del sábado un largo día de música y diversión. La actividad comenzará con la Hawaian Party a las 12:00 horas.