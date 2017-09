Azpilicueta apuesta de nuevo por el talento local en 'Sunset Boulevard'

Trece serán los tinerfeños que se integrarán en la compañía que dirigirá Jaime Azpilicueta para la nueva producción de teatro musical del Cabildo de Tenerife, a través de Auditorio de Tenerife, Sunset Boulevard. El elenco del musical, que se representará entre el 27 de diciembre y el 4 de enero en ocho funciones, se compone de un total de veinte integrantes quienes, salvo Paloma San Basilio y Gerónimo Rauch, cabezas de cartel, fueron seleccionados tras un minucioso proceso de casting de entre los 173 candidatos presentados a la selección. Las solicitudes de participación en el casting para el musical llegaron de lugares tan diversos como las provincias de toda España, Londres, Nueva York, California, México o Colombia. Con la selección de estos artistas, Auditorio demuestra, una vez más, que es segura la apuesta por la producción musical propia para el apoyo al talento local en todas sus fases.

Con Sunset Boulevard, Auditorio de Tenerife da un salto con respecto a las producciones anteriores, gracias a un nuevo acuerdo con The Really Usefull Group Ltd, la productora del compositor Andrew Lloyd Webber, responsable de partituras tan importantes como El Fantasma de la ópera, Jesucristo Superstar o Evita, estas dos últimas producidas por Auditorio de Tenerife en los años 2014 y 2015. Los integrantes de la compañía que interpretarán Sunset Boulevard tendrán sobre sus espaldas el ser los primeros artistas que representen este musical en español en todo el mundo.

El musical está ambientado en la ciudad de Los Angeles en 1949-1950. Norma Desmond es una antigua estrella del cine mudo de Hollywood que vive en su mansión olvidada por todos, alejada de la realidad y con la única compañía de su fiel criado Max. Joe Gillis, un joven guionista en paro, llegará por casualidad a su mansión, y poco a poco caerá bajo la influencia manipuladora de Desmond, lo que precipitará los acontecimientos hacia un final trágico.

Sunset Boulevard está basado en la película homónima dirigida por Billy Wilder en 1950, y que fue protagonizada por la estrella del cine mudo Gloria Swanson y por William Holden. Andrew Lloyd Webber vio por primera vez la obra maestra de Billy Wilder en los años 70, y desde un primer momento quiso llevarla a los escenarios en forma de musical. Sin embargo, en ese tiempo, el joven compositor no tenía suficiente capacidad económica para adquirir los derechos del film, por lo que el proyecto quedó aparcado. En 1989 Lloyd Webber decidió por fin llevar su ansiado proyecto a la realidad.

Tras negociar con la productora del film, Paramount, para la adquisición de los derechos, contactó con Christopher Hampton y Don Black para que trabajaran en el libreto y letras de la obra y al tiempo que él comenzó a componer la música. El musical se estrenó en el Adelphi Theatre del West End en 1993, y en 1994 llegaba a Broadway tras una première americana que tuvo lugar, como no podía ser de otro modo, en Los Ángeles, en el Shubert Theatre. Se ha representado, tras Reino Unido y Estados Unidos, en diversos países del mundo, como Canadá, Alemania, Australia, Holanda o Suecia.