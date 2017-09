Los poemas de Panero, a escena

Inspirado en el arte outsider, a raíz de la performance realizada en el CCE de Miami en 2015 como cierre de la exposición Nuevo arte outsider de Cuba, nace dentro. Performance con interpretación en vivo y vídeos con selección de poemas de Leopoldo María Panero. Se trata de una representación escénica, que será presentada hoy en Nueva York, con vídeo e instalación de alrededor 30 minutos con dramaturgia de Saida Santana que se compone de versos del poeta esquizofrénico Leopoldo María Panero y uno de sus relatos. Una segunda parte opcional consiste en la proyección del cortometraje documental Locos, de Yolanda Mazkiaran.

dentro trata de mirar hacia dentro, en lo que está oculto más allá de la forma, en ese laberinto que nos habita a todos y que no siempre sabemos descifrar. Se trata de un viaje por un imaginario interior que toma prestado algunos Versos esquizofrénicos que Leopoldo María Panero escribió para el libro Outsider, un arte interno, inspirándose en dibujos realizados por esquizofrénicos y otros versos de su antología.

Esta pieza se mete en un adentro, que podría ser el interno de cualquiera o de nadie. Es una mirada a la cueva profunda de la que pueden surgir palabras, versos, obras, o vacío. dentro es un viaje lleno de preguntas sin respuesta, interrogantes huecos. Un adentro que no pretende ser ni de todos ni de nadie, que busca y busca, aunque nada encuentre. Con esa idea, Saida Santana elabora una dramaturgia que baila entre lo teatral y lo audiovisual moviéndose libremente por el espacio. Las piezas audiovisuales son creación de Saida Santana y Vicente Sanz de León.

De manera opcional dentro puede finalizar con la proyección del cortometraje documental titulado Locos, dirigido por Yolanda Mazkiaran, donde su protagonista es Leopoldo María Panero, poeta ''maldito'' que ha vivido en psiquiátricos desde los años 70, en sus años de internamiento en el psiquiátrico de Mondragón, antes de su etapa en el psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tenemos dentro que se muere por salir? ¿Qué pulso nos habita? "Ni estoy loco ni creo en la psiquiatría (?) La locura no existe. Es una intensidad de conciencia, algo explicable, y no es la vieja creencia de los endemoniados (?.) Los locos son gente que no quieren que les hagan daño entonces se esconden más y más, hasta que no se ven absolutamente nada". Leopoldo María Panero ( Locos, 1997).