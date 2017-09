Canarias aprueba subvenciones para 49 películas por 2,8 millones de euros

El Gobierno de Canarias, tras seis años de silencio administrativo, ha vuelto a abrir la mano para la concesión de subvenciones para la producción, desarrollo y finalización de obra audiovisual canaria. El ejecutivo regional, a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC) -detallado todo el material a lo largo de once páginas-, hizo pública ayer la resolución provisional de la convocatoria de ayudas, un paquete de 2,8 millones de euros que se repartirá entre 49 proyectos. Otros 30 trabajos, que también solicitaron apoyos económicos a la consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento con cargo al FDCAN (Fondo de Desarrollo de Canarias), han quedado fuera de la adjudicación de subsidios.

Seis meses después de la apertura de la convocatoria para la concesión de las subvenciones, el Gobierno de Canarias dio a conocer una resolución provisional que se sustenta en el expediente -a partir del estudio y valoración de cada una de las propuestas- realizado por una Comisión de Selección y Seguimiento creada para este proceso. En el informe publicado en el BOC, no se da a conocer qué personas formaron ese grupo de trabajo.

En el mismo documento oficial se detalla que el informe redactado por la comisión "propone que, teniendo en cuenta el análisis de los expedientes, los porcentajes de distribución por líneas de actuación, la entidad de los proyectos y su complejidad, la plurianualidad de la distribución presupuestaria, y con el objetivo de que resulten subvencionados el mayor número de proyectos con la máxima ejecución presupuestaria en cada anualidad, que todos los proyectos que resultasen subvencionados tuviesen en primer lugar el carácter plurianual".

Largos, cortos, series

Entre los 49 filmes que han sido seleccionados para recibir las subvenciones provisionales -los elegidos tienen 10 días hábiles para su aceptación expresa-, dos trabajos llegan hasta los 300.000 euros en ayudas: Hombres de leche, de David Pantaleón y producida por Volcano International Productions SL -recibirá el dinero íntegramente en 2017- y Blanco en Blanco, un drama histórico que cuenta la barbarie que cometieron colonos europeos en la Tierra del Fuego (Chile y Argentina) al exterminar en 15 años a los Onas, pueblo aborigen de la zona -este año ingresará 85.000 euros y el próximo 215.000-.

Solo, el filme que se ha rodado durante las últimas semanas en Fuerteventura, protagonizado por Alain Hernández y que narra la odisea que vivió el empresario Álvaro Vizcaíno -sufrió un grave accidente al caer por un acantilado en la coste de Cofete y fue rescatado 48 horas después por una embarcación que pescaba por la zona-, percibirá 270.000 euros -íntegramente en 2017-.

En la lista expuesta en el BOC, en casi medio centenar de trabajos, figuran largometrajes, cortos, documentales y series de televisión. En el último apartado sobresale García Gago, preludio para una muerte, un proyecto que se levanta a partir de una novela, con el mismo nombre, de Antonio Lozano -autor de libros como Me llamo Suleimán, La sombra del Minotauro, Las cenizas de Bagdad o El caso Sankara-.

Otro documental sobre Pepe Dámaso, El pintor de las calaveras, bajo la producción de Ariana Garoé, recibirá 149.708,99 euros de subvención -íntegramente en 2017-, mientras que el trabajo El último arquero -de la productora tinerfeña La Mirada- ingresará 127.620 euros -30.000 este año y 97.620 el próximo-. El primer largo del tinerfeño José Juan Ramallo, Apocalipsis Voodoo, percibirá 140.654,50 euros -120.000 en 2017 y el resto en 2018-.

Además, la figura de Benito Pérez Galdós, a las puertas del 175 aniversario de su nacimiento, aparece como reclamo dos documentales: Benito Pérez Buñuel y De paseo con Galdós.

Entre las peticiones recibidas por la consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, el total de las ayudas alcanzaba los 10,2 millones de euros. Entre los proyectos que han recibido la subvención máxima aparecen trabajos como Proyecto amigo, de Israel Hernández Cabrera -alcanzó una puntuación de 87,33-, Matar cangrejos, de Insularia Creadores, Tiempo de clones, de Oasis Europkikara, La historia de Lila, de La Casa Animada o This Film is About Me, de El Viaje Producciones.

Frente a los 49 proyectos apadrinados por el Gobierno de Canarias aparecen otros 30 que han quedado fuera de la rueda. Entre esos trabajos figuran La estrategia del pequinés, filme que se basa en una de las novelas de Alexis Ravelo y que produce Zanzíbar Producciones Audiovisuales. En el informe del ejecutivo regional, para explicar el motivo de la denegación, se explica que "no se aporta la documentación requerida", problema que han sufrido otras 10 películas.

El Gobierno de Canarias deniega las ayudas por otras tres razones: no considera beneficiario al solicitante -en 12 proyectos-, por presentar la solicitud de subsidio fuera de plazo -cinco casos- o por señalar no subvencionable el proyecto -condición que se repite en tres de las propuestas presentadas-.