El teatro Guimerá acoge una adaptación de la obra ´Medida por medida´, de Shakespeare

El sábado se representa en el teatro Guimerá Medida por medida, obra de William Shakespeare bajo la versión y dirección de Jose Padilla, que se ha alzado con el premio Gayarre al mejor proyecto escénico 2017, organizado por el teatro Gayarre y el Gobierno de Navarra. La compañía In extremis teatro aborda este texto clásico desde una mirada contemporánea, con la intención de lanzar al público cuestiones tan de peso y tan sostenidas en la historia como la corrupción, la justicia, el chantaje sexual o el poder.

La acción de Medida por medida se desarrolla en Viena. El duque, regente de la ciudad, abandona ésta y otorga el poder a Ángelo para que aplique las leyes severas que están en desuso. Claudio será el primero en sufrir la dureza de la ley, pues ha dejado embarazada a Julieta y en dos días le cortarán la cabeza. Solo Isabel, su hermana, una bella novicia, puede hacer cambiar la ley entregando su virginidad al deseo de Ángelo.

Un gobierno corrupto, una ciudad asfixiante, cárceles, burdeles, justicia, Dios, el sexo y la muerte son algunos de los temas propuestos por In extremis y Jose Padilla en esta versión de Medida por medida, escrito hace 400 años y trasladado a nuestro tiempo. La obra está interpretada por Txori García Uriz, Leire Ruiz, Iratxe García Uriz, Juan Sansegundo y Oier Zúñiga.

El tinerfeño José Padilla, dramaturgo, actor y director teatral, ha revisado el texto para ofrecer una propuesta absolutamente contemporánea que ha conectado muy bien. Subraya que indefectiblemente todas las obras de Shakespeare hablan de la relación del individuo con el espacio: " Hamlet no sería sin el castillo de Elsinore, los amantes de El sueño de una noche de verano no se enredarían si no existiera el bosque de Atenas, Otelo es un cuerpo extraño en un espacio del que se sabe excluido, y todos los habitantes de Viena en Medida por medida están al corriente de la trampa que supone un sistema que deviene claustrofóbico". Esta versión supone la quinta vez que Medida por medida se escenifica en España desde 1928. Incluso en Reino Unido se considera esta obra shakespeariana como un texto con dificultad interpretativa.