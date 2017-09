TEA proyecta una veintena de filmes hasta el jueves dentro de Fimucinema

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge hasta el jueves la proyección de una veintena de películas de quince países dentro de la V edición de Fimucinema, la sección oficial a concurso del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité). La entrada a todas estas proyecciones es gratuita hasta completar el aforo. En esta nueva entrega, Fimucinema ofrece al público la posibilidad de asistir a un encuentro con el cineasta grancanario Elio Quiroga. Tras el encuentro con el autor de La hora fría, que tendrá lugar el jueves, a las 19:30 horas, se proyectarán dos de sus trabajos Sirena negra y el documental The mistery of the king of kinema.

Las proyecciones hoy arrancarán a las 17:00 horas con el pase del documental The last ice Hunters, de Jure Breceljnik y Rozle Bregar. Mientras que desde las 18:30 horas se podrán ver los cortometrajes Shunyata, de Chitan Sarda; Swimming in the desert, de Álvaro Ron; Monsters, de Steve Desmond; e Iridescence, de Max Beauchamp. A las 20:00 horas se proyectará otro documental, Sea of sines, de Diogo Vilhena. Mañana, a partir de la misma hora, se podrá ver El hombre que embotelló el sol, un documental de Óscar Bernàcer.

Los cortos que se emitirán desde las 18:30 horas son Family portrait, de Kelly Holmes; Mothers of Luna, de Alicia Albares; y The Tinwife, de Travis Neufeld. Cierra la selección de este día el largometraje You go to my head, una estilizada película de producción franco-germano-belga que supone el debut como director de Dimitri de Clercq.

India contribuye a Fimucimena con Rebellious Flower, película que firma Krishan Hooda y que está basada en la vida del gurú Osho Rajneesh, que podrá verse el jueves, a las 17:00 horas. Tras ello, se proyectarán los cortometrajes Albedo Absolute, de Vlad Marsain; All the nightmares, de Pavel Cichonski; Xmile, de Miguel Ángel Font Bisier; y Le chat doré, de Nata Moreno.