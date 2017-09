Adexe & Nau venden más en España que Sabina, Shakira y Coldplay

Adexe & Nau, los hermanos de Miramar que se han convertido en un fenómeno de masas, siguen imparables en su carrera musical. Los jóvenes Adexe y Nauzet Gutiérrez, de 12 y 14 años, venden más discos en España que cantantes como Shakira, Joaquín Sabina o Coldplay.

Su éxito Tu y yo acaba de llegar al número uno del top de ventas, según los últimos datos recabados en la semana del 8 al 14 de septiembre. Con el sello de Sony Music, el dúo se ha colado entre los corazones de las jóvenes, su público objetivo, y allá por donde pasan arrastran a multitud de seguidoras.

Las cifras de reproducciones de sus vídeos en Youtube se cuentan por millones, a la altura de cantantes de talla internacional como Maluma o Luis Fonsi. Entre sus éxitos están sus temas Andas en mi cabeza o Hasta el amanecer, ambos del álbum Tú y yo que ahora acapara el primer puesto. Su música, centrada en el reguetón y los ritmos latinos superan con creces los 1.500 millones de visitas. Además, versionan canciones de otros artistas a las que dan su toque más personal, un trabajo que los está convirtiendo en imparables.

Las grandes productoras no dudaron en ofrecerles sus propuestas hasta que finalmente se decantaron por firmar con Sony dado el interés que pusieron en hacerse con los derechos de las creaciones de estos jóvenes naturales de Santa Cruz de Tenerife. De esta forma, volaron a la ciudad estadounidense de Miami, punto de encuentro y de trabajo de artistas de talla internacional, para firmar un contrato con Sony US Latin. Desde ahí, todo ha salido rodado para ellos hasta tal punto que Sony los ha nombrado artistas preferentes de su sello, algo a lo que no todos los cantantes llegan a aspirar e incluso optar a lo largo de toda su carrera musical.

En Estados Unidos

Durante el mes de mayo estuvieron en Estados Unidos para promocionar su disco centrados sobre todo en el single Sólo amigos. Estuvieron en Puerto Rico, Miami, Orlando, Los Ángeles y Nueva York. Las escenas se repetían en todos los destinos: colas para verlos, para pedirles un autógrafo o hacerse una foto con ellos, algo que intentan no negar a sus seguidores, a pesar de la cantidad de gente que los persigue, porque tienen claro que se deben a sus seguidoras. Ya han participado en festivales con otros artistas y la experiencia de ser famosos, de momento, les está encantando.